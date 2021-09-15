Министр финансов Сергей Марченко озвучил основные показатели главной сметы страны.
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Курс гривны относительно доллара в госбюджете-2022
Правительство заложило в госбюджет среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,6 – 28,7 гривны.
Макропоказатели бюджета / Скриншот из видео
Другие показатели бюджета
- На медицинскую отрасль планируют направить 193 миллиарда гривен. В 2021 году было на 31 миллиард меньше.
- На образование – 190 миллиардов гривен, то есть на 21 миллиард больше, чем в этом году.
- На Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен (на 31 миллиард больше).
- на борону – 5,5% от ВВП.
- Планируется, что доходы должны составлять 1277 миллиардов гривен, или на 161 миллиард гривен больше, чем в 2021. Расходы будут достигать 1465 миллиардов гривен;
- Дефицит в госбюджете-2022 закладывают на уровне 188 миллиардов гривен. Таким образом он снизится с 5,5% до 3,5% ВВП.
Что известно о курсе доллара относительно гривны
- К примеру, по состоянию на 13 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,67 гривны. Это составляло на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США до конца 2021 года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- Кстати, правительство заложило в госбюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Кроме того, в бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года гривна упадет до 28,60 гривны.