Верховная Рада Украины на заседании 15 декабря все же приняла в целом государственный бюджет на 2021 год. За главную смету страны проголосовали 289 нардепов.

Курс гривны к доллару в бюджете – 29,01

Правительство заложило в госбюджете среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 29 гривен 10 копеек. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Рада приняла Госбюджет-2021: основные цифры

Ранее Кабинет Министров согласовал этот показатель с Национальным банком Украины.

Что говорили о курсе в 2021 году в МВФ

Курс, заложенный в главной смете, – достаточно пессимистичен. Ведь раньше в Международном валютном фонде прогнозировали, что украинская валюта удержится на уровне 28,12 гривны за доллар.

Согласно прогнозам Министерства экономики Украины на 2021 – 2023 годы, в конце следующего года курс опустится до 28,8 гривны за единицу американской валюты.

Каким был курс доллара в 2020 году

В марте 2020 года 1 доллар в Украине стоил 24,5 гривны.

Однако на ситуацию оказала значительное влияние пандемия. Уже через месяц после начала карантина, в апреле, украинцы покупали американскую валюту по 28 гривен.

К концу весны гривна начала укрепляться, однако уже в июле доллар снова подорожал. Это было связано со скандалами вокруг НБУ.

Всего с начала карантина и до начала ноября цена доллара постоянно колеблется в пределах 28 – 28,6 гривны.

По состоянию на 15 декабря стоимость 1 доллара, согласно курсу НБУ, составляет 27,87 гривны.



Как менялась валюта во времена независимости Украины / Инфографика 24 канала

Главное о принятии Госбюджета-2021

За проект государственного бюджета на 2021 год 15 декабря проголосовали 289 народных избранников. Против были 37 парламентариев. Воздержались – 16. Ни одного голоса не отдали представители "Европейской Солидарности", "Голоса" и ОПЗЖ.

Основные цифры:

Доходы Госбюджета-2021 – 1092 миллиарда гривен,

Расходы Госбюджета-2021 – 1347 миллиардов гривен

Дефицит госбюджета-2021 – 246,6 миллиарда гривен.

Минимальная зарплата в 2021 году увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 декабря.

Минимальная пенсия вырастет на 165 гривен и составит 1934 гривны – с 1 декабря 2021 года.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2189 гривен, с 1 июля – 2294 гривны, с 1 декабря – 2393 гривны.



Основные цифры бюджета-2021 / Инфографика 24 канала