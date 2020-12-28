Бюджет в 2020 году превысил ожидания по доходности. Как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, это произошло несмотря на то, что в марте отставание по доходам достигало 40 миллиардов гривен.

Налоговые органы перевыполнили план на 60 миллиардов

По словам Шмыгаля, увеличение доходов стало возможным благодаря эффективной борьбе с различными схемами. Об этом глава правительства Украины написал в телеграмме.

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Таким образом, налоговые органы передали в бюджет на 60 миллиардов в украинской валюте больше, чем ожидали.

Поступления от приватизации в этом году составили 2,5 миллиарда гривен. Это больше, чем поступления 2018 и 2019-го годов вместе взятых,

– сообщил Шмыгаль.

Миллиарды инвестиций, добавил премьер, привлекли в украинскую экономику благодаря концессии двух украинских портов.

В Минфине прогнозировали перевыполнение доходной части бюджета

Ранее Шмыгаль сообщал, что до 26 декабря Госбюджет-2020 выполнили на 100%. В Минфине прогнозировали, что по итогам текущего года доходный план бюджета будет перевыполнен на 13 миллиардов гривен.