Бюджет получил 108 миллионов за первую букмекерскую лицензию
В бюджет поступили 108 миллионов гривен за первую букмекерскую лицензию. "ПАРИМАТЧ" заплатило за организацию и проведение деятельности.
Информацию подтвердили в Госказначействе.
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В комиссии отметили, что пока это первая лицензия, которую получили для проведения букмекерской деятельности.
Что известно о первой лицензии
- Комиссия выдала первую лицензию букмекерам 2 марта.
- Организатор должен был заплатить за нее в течение 10 дней, а потом начинать работу.
Легализация игорного бизнеса: что нужно знать
- Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе в июле 2020 года.
- 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский.
- Закон легализовал некоторые азартные игры и ввел уголовную ответственность за их организацию без лицензии.
- Кстати, инициатива позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.
- Резиденты государства-агрессора игорный бизнес на территории Украины иметь не могут.
- От выдачи самой лицензии на игорный бизнес в феврале 2021 года в бюджет получил 23,4 миллиона гривен. Это меньше, чем ожидали.
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