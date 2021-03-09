В бюджет поступили 108 миллионов гривен за первую букмекерскую лицензию. "ПАРИМАТЧ" заплатило за организацию и проведение деятельности.

Информацию подтвердили в Госказначействе. Читайте также Рада хочет снизить налоги для операторов азартных игр В комиссии отметили, что пока это первая лицензия, которую получили для проведения букмекерской деятельности. Что известно о первой лицензии Комиссия выдала первую лицензию букмекерам 2 марта.

Организатор должен был заплатить за нее в течение 10 дней, а потом начинать работу. Легализация игорного бизнеса: что нужно знать Верховная Рада приняла закон об игорном бизнесе в июле 2020 года.

11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский.

Закон легализовал некоторые азартные игры и ввел уголовную ответственность за их организацию без лицензии.

Кстати, инициатива позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд.

Резиденты государства-агрессора игорный бизнес на территории Украины иметь не могут.

От выдачи самой лицензии на игорный бизнес в феврале 2021 года в бюджет получил 23,4 миллиона гривен. Это меньше, чем ожидали.

Игорный бизнес в Украине / Инфографика 24 канала