Кабмин утвердил проект Госбюджета-2022: основные цифры

Правительство во время очередного заседания 15 сентября одобрило проект государственного бюджета на 2022 год. Главные цифры обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.

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По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:

уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,

уменьшение государственного долга,

рост зарплат,

стабильный курс гривны,

снижение инфляции,

рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Главные показатели Госбюджета-2022

Медицинская отрасль – 197,2 миллиарда гривен;

Образование – 185,6 миллиарда гривен;

Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;

Социальная защита – 320 миллиардов гривен;

Оборона – 319,4 миллиарда гривен;

Культура – 13,5 миллиарда гривен;

Спорт – 11,3 миллиарда гривен;

Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.

Шмыгаль сообщил, что проект Государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

Основные цифры Госбюджета / Скриншот с трансляции заседания правительства

Согласно проекту Госбюджета, в 2022 году:

доходы должны составлять 1277 миллиардов гривен , что на 161 миллиард гривен больше по сравнению с этим годом;

должны составлять , что на 161 миллиард гривен больше по сравнению с этим годом; расходы составят 1465 миллиардов гривен ;

составят ; дефицит госбюджета в 2022 году составляет 188 миллиардов гривен и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП;

госбюджета в 2022 году составляет и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП; государственный долг – 2,7 миллиарда гривен.

Макропоказатели

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 – 28,7 гривны за доллар.

Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 миллиарда гривен, среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, уровень безработицы – 8,5%.



Основные макропоказатели / Скриншот с трансляции заседания Кабмина



Приоритетные направления госбюджета / Скриншот с трансляции заседания Кабмина

Теперь проект бюджета на 2022 год передадут на регистрацию в Верховную Раду.

Что известно о Госбюджете-2022

Еще в начале сентября в Минфине рассказали о планах относительно сводного бюджета на 2022 год. Заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.

8 сентября Шмыгаль заявил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура, социальные программы.

Он также добавил, что Кабмин направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала