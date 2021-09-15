Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.
К теме Правительство направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год
По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:
- уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
- уменьшение государственного долга,
- рост зарплат,
- стабильный курс гривны,
- снижение инфляции,
- рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.
Главные показатели Госбюджета-2022
- Медицинская отрасль – 197,2 миллиарда гривен;
- Образование – 185,6 миллиарда гривен;
- Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;
- Социальная защита – 320 миллиардов гривен;
- Оборона – 319,4 миллиарда гривен;
- Культура – 13,5 миллиарда гривен;
- Спорт – 11,3 миллиарда гривен;
- Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.
Шмыгаль сообщил, что проект Государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.
Основные цифры Госбюджета / Скриншот с трансляции заседания правительства
Согласно проекту Госбюджета, в 2022 году:
- доходы должны составлять 1277 миллиардов гривен, что на 161 миллиард гривен больше по сравнению с этим годом;
- расходы составят 1465 миллиардов гривен;
- дефицит госбюджета в 2022 году составляет 188 миллиардов гривен и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП;
- государственный долг – 2,7 миллиарда гривен.
Макропоказатели
Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 – 28,7 гривны за доллар.
Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 миллиарда гривен, среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, уровень безработицы – 8,5%.
Основные макропоказатели / Скриншот с трансляции заседания Кабмина
Приоритетные направления госбюджета / Скриншот с трансляции заседания Кабмина
Теперь проект бюджета на 2022 год передадут на регистрацию в Верховную Раду.
Что известно о Госбюджете-2022
- Еще в начале сентября в Минфине рассказали о планах относительно сводного бюджета на 2022 год. Заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.
- 8 сентября Шмыгаль заявил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура, социальные программы.
- Он также добавил, что Кабмин направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.