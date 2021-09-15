Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.

К теме Правительство направит в парламент проект Госбюджета на 2022 год

По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:

уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,

уменьшение государственного долга,

рост зарплат,

стабильный курс гривны,

снижение инфляции,

рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Главные показатели Госбюджета-2022

Медицинская отрасль – 197,2 миллиарда гривен;

Образование – 185,6 миллиарда гривен;

Пенсионный фонд – 531 миллиард гривен;

Социальная защита – 320 миллиардов гривен;

Оборона – 319,4 миллиарда гривен;

Культура – 13,5 миллиарда гривен;

Спорт – 11,3 миллиарда гривен;

Строительство дорог – 124 миллиарда гривен.

Шмыгаль сообщил, что проект Государственного бюджета на 2022 год предусматривает рост заработных плат медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений, а также финансирование 100% очереди для ветеранов АТО для приобретения жилья.

Основные цифры Госбюджета / Скриншот с трансляции заседания правительства

Согласно проекту Госбюджета, в 2022 году:

доходы должны составлять 1277 миллиардов гривен , что на 161 миллиард гривен больше по сравнению с этим годом;

должны составлять , что на 161 миллиард гривен больше по сравнению с этим годом; расходы составят 1465 миллиардов гривен ;

составят ; дефицит госбюджета в 2022 году составляет 188 миллиардов гривен и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП;

госбюджета в 2022 году составляет и снизится с 5,5% до 3,5% ВВП; государственный долг – 2,7 миллиарда гривен.

Макропоказатели

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару – 28,6 – 28,7 гривны за доллар.

Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 миллиарда гривен, среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, уровень безработицы – 8,5%.



Основные макропоказатели / Скриншот с трансляции заседания Кабмина



Приоритетные направления госбюджета / Скриншот с трансляции заседания Кабмина

Теперь проект бюджета на 2022 год передадут на регистрацию в Верховную Раду.

Что известно о Госбюджете-2022

Еще в начале сентября в Минфине рассказали о планах относительно сводного бюджета на 2022 год. Заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.

8 сентября Шмыгаль заявил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура, социальные программы.

Он также добавил, что Кабмин направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.



Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала