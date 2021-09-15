Кроме того, в главной смете страны предусмотрены дополнительные выплаты и индексации для некоторых пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.
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Как будет расти минимальная пенсия в 2022 году
Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.
- С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны;
- С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;
- С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.
Какие расходы предусмотрели на пенсии
- Индексация пенсий с 1 марта – 28,2 миллиарда гривен;
- Доплата к пенсиям военнослужащим – 10,6 миллиардов гривен;
- Перерасчет пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – 2,5 миллиарда гривен;
- Индексация компенсационных выплат 75 – 80-летним пенсионерам – 1,5 миллиарда гривен;
- Доплата к пенсии лицам с инвалидностью I группы – 146,7 миллиона гривен.
Пенсия в Украине: последние новости
- Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что в 2022 году планируют 5 этапов повышения пенсий. В частности, размеры выплат планируют увеличивать в январе, марте, июле, октябре и декабре.
- А пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут доплачивать по 300 гривен ежемесячно, начиная с 1 октября 2022 года.
- Министр социальной политики Марина Лазебная также отметила, что уже к концу 2021 года средняя пенсия может вырасти до 3 900 гривен.