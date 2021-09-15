Кроме того, в главной смете страны предусмотрены дополнительные выплаты и индексации для некоторых пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.

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Как будет расти минимальная пенсия в 2022 году

Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны;

С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

Отметим, что сейчас минимальная пенсия составляет 1 854 гривны.

Какие расходы предусмотрели на пенсии

Индексация пенсий с 1 марта – 28,2 миллиарда гривен;

Доплата к пенсиям военнослужащим – 10,6 миллиардов гривен;

Перерасчет пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы – 2,5 миллиарда гривен;

Индексация компенсационных выплат 75 – 80-летним пенсионерам – 1,5 миллиарда гривен;

Доплата к пенсии лицам с инвалидностью I группы – 146,7 миллиона гривен.

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