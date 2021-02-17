В бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год заложили средства на индексацию пенсий. Бюджет уже утвердили в Кабинете Министров.

Решение также предусматривает повышение выплат для отдельных категорий населения. Важно Пенсия для заробитчан в Украине: на что можно рассчитывать Кто получит дополнительные выплаты 65-летние пенсионеры через рост минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты),

лица, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет. В сентябре 2020 года Кабинет Министров принял постановление, устанавливающее датой ежегодной индексации пенсий 1 марта. Отметим, что минимальная пенсия выросла еще в декабре 2020 года, ведь тогда повысился прожиточный минимум, что предусмотрели в госбюджете. Поэтому пока размер остается без изменений – 1 769 гривен. В 2021 году планируют дважды поднять минимальную пенсию: С 1 июля 2021 года – 1 854 гривны;

С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны.

Минимальная пенсия в 2021 году / Инфографика 24 канала