Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко 2 чтению: основные цифры
Правительство 26 ноября утвердило проект госбюджета на 2021 год ко 2 чтению. Кабмин предлагает на 2 миллиарда гривен увеличить расходы на Офис генерального прокурора и на 4 миллиарда гривен сократить расходы на Министерство образования и науки по сравнению с предыдущей редакцией.
Основные показатели и цифры после утверждения назвал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.
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По словам премьера, в следующем году ожидают рост экономики, что позволит увеличить расходы на медицину, образование, оборону и тому подобное.
Главные показатели госбюджета-2021
- Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен.
- Расходы составят 1,328 триллиона гривен.
- Дефицит бюджета на 2021 год уменьшили с 6% до 5,5% ВВП.
- ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.
- Госдолг к ВВП – 64,6%.
- Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.
- А потребительская инфляция достигнет 7,3%.
- Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.
В подготовленном ко второму чтению проекта госбюджета предлагается увеличить расходы на:
- аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 миллиона гривен;
- Госпродпотребслужбу – на 538,1 миллиона гривен;
- Министерство иностранных дел – на 498,2 миллиона гривен;
- Министерство здравоохранения – на 3,946 миллиарда гривен;
- Министерство энергетики – на 350 миллионов гривен;
- Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 миллиона гривен;
- Министерство инфраструктуры – на 2,405 миллиона гривен;
- Министерство молодежи и спорта – на 427,3 миллиона гривен;
- Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 миллиарда гривен;
- Государственное космическое агентство – на 549,5 миллиона гривен.
В то же время в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год хотят сократить расходы на:
- Государственное управление делами – на 130 миллионов гривен;
- государственные капитальные затраты на разработку и реализацию инвестиционных проектов – на 1,129 миллиарда гривен;
- Министерство образования и науки – на 4,097 миллиарда гривен;
- Пенсионный фонд – на 8,5 миллиарда гривен;
- Госфонд регионального развития – на 4,86 миллиарда гривен
Какие цифры проекта государственного бюджета были раньше
- Расходы на безопасность и оборону закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год.На зарплаты военным и правоохранителям выделят 131 миллиард. То есть на 8,3 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.
- На образование планируют потратить 174 миллиарда гривен. Из этой суммы на доплаты к зарплатам учителям хотят направить 21,2 миллиарда.
- Расходы на медицину – 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиарда больше, чем в предыдущем году. Предполагается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен.
- На социальную защиту населения потратят 324 миллиарда гривен, что на 7,5 миллиарда гривен больше по сравнению с планом 2020 года.
Расходы для Пенсионного фонда – 203,8 миллиарда гривен.
- Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем было в предыдущем году.
- На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен. Отдельно:
- на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 миллиардов гривен;
- на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого предпринимательства – 2 миллиарда гривен.
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Какую минимальную зарплату закладывают
В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы. Ее планируют трижды повысить:
- до 6 тысяч гривен с 1 января 2021 года;
- до 6,5 тысячи гривен – с 1 июля;
Каким будет прожиточный минимум
В 2021 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц
- с 1 января 2021 года в размере 2 189 гривен;
- с 1 июля – 2 294 гривны;
- с 1 декабря – 2 393 гривны.
Для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет:
с 1 января 2021 года — 1 921 гривна,
с 1 июля 2 013 гривен, с 1 декабря — 2 100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет:
с 1 января 2021 года – 2 395 гривен,
с 1 июля — 2 510 гривен, с 1 декабря — 2 618 гривен;
- трудоспособных лиц:
с 1 января 2021 года — 2 270 гривны,
с 1 июля – 2 379 гривен,
с 1 декабря — 2 481 гривна;
- лиц, утративших трудоспособность:
с 1 января 2021 года – 1 769 гривен,
с 1 июля — 1 854 гривен,
с 1 декабря — 1 934 гривен.
Заметим, что прожиточный минимум еще может вырасти. Все предложения по этому поводу приняли частично, но не уточнили окончательные цифры.
Какой может быть минимальная пенсия
- С 1 января 2021 года – 1 769 гривен.
- С 1 июля – 1 854 гривны.
- С 1 декабря – 1 934 гривны.
Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канала
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Сколько потратят на другие отрасли
- Финансовая поддержка регионов – 9,4 миллиарда гривен, что дополнительные 4,5 миллиарда к плану 2020 года.
- Расходы на культуру – 7,5 миллиона гривен.
- Расходы на спорт – 7,4 миллиарда гривен.
- На поддержку угольной отрасли – 4,5 миллиарда гривен.
- На поддержку аграриев – 4,2 миллиарда гривен.
- Цифровизация отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен.
- Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 миллиарда гривен.
Министерство финансов назвало приоритеты проекта госбюджета
- повышенная минимальная заработная плата;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+).
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Также будут акцентировать внимание на обороне и безопасности, крупном строительстве (дороги), транспортной инфраструктуре (новые пассажирские вагоны), развитии культуры, поддержке спорта высоких достижений, масштабной цифровизации экономики и финансово состоятельных регионах.
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