Правительство 26 ноября утвердило проект госбюджета на 2021 год ко 2 чтению. Кабмин предлагает на 2 миллиарда гривен увеличить расходы на Офис генерального прокурора и на 4 миллиарда гривен сократить расходы на Министерство образования и науки по сравнению с предыдущей редакцией.

Основные показатели и цифры после утверждения назвал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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По словам премьера, в следующем году ожидают рост экономики, что позволит увеличить расходы на медицину, образование, оборону и тому подобное.

Главные показатели госбюджета-2021

Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен.

предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен. Расходы составят 1,328 триллиона гривен.

составят 1,328 триллиона гривен. Дефицит бюджета на 2021 год уменьшили с 6% до 5,5% ВВП.

Обратите внимание! Дефицит бюджета имеет много негативных последствий. В частности, инфляция, секвестр (то есть сокращения расходов на другие бюджетные программы и фонды), рост государственного долга и вытеснения государственными займами частных заемщиков с кредитного рынка, что ведет к увеличению процентных ставок на кредит для населения и бизнеса.

ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.

закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%. Госдолг к ВВП – 64,6%.

Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.

составит 13,6 тысячи гривен. А потребительская инфляция достигнет 7,3%.

достигнет 7,3%. Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.

В подготовленном ко второму чтению проекта госбюджета предлагается увеличить расходы на:

аппарат Министерства внутренних дел – на 797,4 миллиона гривен;

Госпродпотребслужбу – на 538,1 миллиона гривен;

Министерство иностранных дел – на 498,2 миллиона гривен;

Министерство здравоохранения – на 3,946 миллиарда гривен;

Министерство энергетики – на 350 миллионов гривен;

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – на 491,1 миллиона гривен;

Министерство инфраструктуры – на 2,405 миллиона гривен;

Министерство молодежи и спорта – на 427,3 миллиона гривен;

Министерство культуры и информационной политики – на 1,146 миллиарда гривен;

Государственное космическое агентство – на 549,5 миллиона гривен.

В то же время в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год хотят сократить расходы на:

Государственное управление делами – на 130 миллионов гривен;

государственные капитальные затраты на разработку и реализацию инвестиционных проектов – на 1,129 миллиарда гривен;

Министерство образования и науки – на 4,097 миллиарда гривен;

Пенсионный фонд – на 8,5 миллиарда гривен;

Госфонд регионального развития – на 4,86 миллиарда гривен

Какие цифры проекта государственного бюджета были раньше

Расходы на безопасность и оборону закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год.На зарплаты военным и правоохранителям выделят 131 миллиард. То есть на 8,3 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

закладывают на уровне 267 миллиардов гривен. Это на 21 миллиард больше плана с изменениями на 2020 год.На зарплаты военным и правоохранителям выделят 131 миллиард. То есть на 8,3 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году. На образование планируют потратить 174 миллиарда гривен. Из этой суммы на доплаты к зарплатам учителям хотят направить 21,2 миллиарда.

планируют потратить 174 миллиарда гривен. Из этой суммы на доплаты к зарплатам учителям хотят направить 21,2 миллиарда. Расходы на медицину – 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиарда больше, чем в предыдущем году. Предполагается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен.

– 156 миллиардов гривен, что на 27,5 миллиарда больше, чем в предыдущем году. Предполагается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен. На социальную защиту населения потратят 324 миллиарда гривен, что на 7,5 миллиарда гривен больше по сравнению с планом 2020 года.

Расходы для Пенсионного фонда – 203,8 миллиарда гривен.

Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) – 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем было в предыдущем году.

(развитие дорожной инфраструктуры) – 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем было в предыдущем году. На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен. Отдельно:

на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 миллиардов гривен;

на компенсацию процентов по кредитам для микро- и малого предпринимательства – 2 миллиарда гривен.

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Какую минимальную зарплату закладывают

В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы. Ее планируют трижды повысить:

до 6 тысяч гривен с 1 января 2021 года;

до 6,5 тысячи гривен – с 1 июля;

Каким будет прожиточный минимум

В 2021 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц

с 1 января 2021 года в размере 2 189 гривен;

с 1 июля – 2 294 гривны;

с 1 декабря – 2 393 гривны.

Для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет:

с 1 января 2021 года — 1 921 гривна,

с 1 июля 2 013 гривен, с 1 декабря — 2 100 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 года – 2 395 гривен,

с 1 июля — 2 510 гривен, с 1 декабря — 2 618 гривен;

трудоспособных лиц:

с 1 января 2021 года — 2 270 гривны,

с 1 июля – 2 379 гривен,

с 1 декабря — 2 481 гривна;

лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января 2021 года – 1 769 гривен,

с 1 июля — 1 854 гривен,

с 1 декабря — 1 934 гривен.

Заметим, что прожиточный минимум еще может вырасти. Все предложения по этому поводу приняли частично, но не уточнили окончательные цифры.

Какой может быть минимальная пенсия

С 1 января 2021 года – 1 769 гривен.

С 1 июля – 1 854 гривны.

С 1 декабря – 1 934 гривны.



Зарплаты, пенсии и прожиточный минимум в 2021 году / Инфографика 24 канала

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Сколько потратят на другие отрасли

Финансовая поддержка регионов – 9,4 миллиарда гривен, что дополнительные 4,5 миллиарда к плану 2020 года.

– 9,4 миллиарда гривен, что дополнительные 4,5 миллиарда к плану 2020 года. Расходы на культуру – 7,5 миллиона гривен.

– 7,5 миллиона гривен. Расходы на спорт – 7,4 миллиарда гривен.

– 7,4 миллиарда гривен. На поддержку угольной отрасли – 4,5 миллиарда гривен.

– 4,5 миллиарда гривен. На поддержку аграриев – 4,2 миллиарда гривен.

– 4,2 миллиарда гривен. Цифровизация отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен.

отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен. Закупка 100 пассажирских вагонов для железной дороги – 3,3 миллиарда гривен.

Министерство финансов назвало приоритеты проекта госбюджета

повышенная минимальная заработная плата;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+).

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Также будут акцентировать внимание на обороне и безопасности, крупном строительстве (дороги), транспортной инфраструктуре (новые пассажирские вагоны), развитии культуры, поддержке спорта высоких достижений, масштабной цифровизации экономики и финансово состоятельных регионах.