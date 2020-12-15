Как будут меняться пенсии в 2021 году: данные из госбюджета
Верховная Рада 15 декабря приняла в целом государственный бюджет на 2021 год. В смете, в частности, предусмотрен рост минимальной пенсии на 165 гривен. Также на некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты и индексации.
Расходы на Пенсионный фонд – 195,3 миллиарда гривен
Размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2021 году составит 203,9 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные законопроекта Госбюджета-2021, за который проголосовали 275 нардепов, сообщает 24 канал.
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Таким образом, в проекте, который предложили парламентариям ко второму чтению, расходы на Пенсионный фонд уменьшили сразу на 8 миллиардов в украинской валюте.
Как вырастет минимальная пенсия в 2021 году
- С 1 января 2021 года минимальная пенсия составит 1 769 гривен;
- с 1 июля – 1 854 гривны;
- с 1 декабря – 1 934 гривны.
Минимальная пенсия в 2021 году / Инфографика 24 канала
Сколько доплатят пенсионерам
- С июля 2021 года пенсионерам от 75 лет будут доплачивать по 400 гривен к основной пенсии;
- людям, которым исполнилось 80 лет – по 500 гривен.
Также в проекте указано, что с 1 мая проведут индексацию пенсий.
Какой размер пенсий в Украине в 2020 году?В Украине более 11 миллионов пенсионеров. По состоянию на 15 сентября размер минимальной пенсии в Украине составляет 1 712 гривен. Однако с 1 декабря она вырастет до 1 769 гривен. Это будет третье запланированное повышение пенсий за год. В среднем пенсионеры получают около 3 400 гривен. Размер максимальной пенсии в Украине в 2020 году колеблется в пределах 17 тысяч гривен.
Коротко о принятии Госбюджета-2021
Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет-2021 во втором чтении. За соответствующий законопроект проголосовали 289 нардепов. Против главной сметы страны проголосовали 37 парламентариев. Воздержались – 16.
Ни одного голоса за главную смету страны не отдали представители ОПЗЖ, "Европейской Солидарности" и "Голоса".
Главные цифры сметы на 2021 год:
- Доходы Госбюджета-2021 - 1092 миллиарда гривен,
- Расходы Госбюджета-2021 - 1347 миллиардов гривен
- Дефицит госбюджета-2021 - 246,6 миллиарда гривен.
Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала
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