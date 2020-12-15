Верховная Рада 15 декабря приняла в целом государственный бюджет на 2021 год. В смете, в частности, предусмотрен рост минимальной пенсии на 165 гривен. Также на некоторых пенсионеров ждут дополнительные выплаты и индексации.

Расходы на Пенсионный фонд – 195,3 миллиарда гривен

Размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2021 году составит 203,9 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные законопроекта Госбюджета-2021, за который проголосовали 275 нардепов, сообщает 24 канал.

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Таким образом, в проекте, который предложили парламентариям ко второму чтению, расходы на Пенсионный фонд уменьшили сразу на 8 миллиардов в украинской валюте.

Как вырастет минимальная пенсия в 2021 году

С 1 января 2021 года минимальная пенсия составит 1 769 гривен;

с 1 июля – 1 854 гривны;

с 1 декабря – 1 934 гривны.

Обратите внимание! Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что несмотря на уменьшение расходов на Пенсионный фонд, об уменьшении выплат не говорится. По словам премьера, социальные расходы будут покрывать из других источников доходов.



Минимальная пенсия в 2021 году / Инфографика 24 канала

Сколько доплатят пенсионерам

С июля 2021 года пенсионерам от 75 лет будут доплачивать по 400 гривен к основной пенсии;

людям, которым исполнилось 80 лет – по 500 гривен.

Также в проекте указано, что с 1 мая проведут индексацию пенсий.

Какой размер пенсий в Украине в 2020 году? В Украине более 11 миллионов пенсионеров. По состоянию на 15 сентября размер минимальной пенсии в Украине составляет 1 712 гривен. Однако с 1 декабря она вырастет до 1 769 гривен. Это будет третье запланированное повышение пенсий за год. В среднем пенсионеры получают около 3 400 гривен. Размер максимальной пенсии в Украине в 2020 году колеблется в пределах 17 тысяч гривен.

Коротко о принятии Госбюджета-2021

Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет-2021 во втором чтении. За соответствующий законопроект проголосовали 289 нардепов. Против главной сметы страны проголосовали 37 парламентариев. Воздержались – 16.

Ни одного голоса за главную смету страны не отдали представители ОПЗЖ, "Европейской Солидарности" и "Голоса".

Главные цифры сметы на 2021 год:

Доходы Госбюджета-2021 - 1092 миллиарда гривен,

Расходы Госбюджета-2021 - 1347 миллиардов гривен

Дефицит госбюджета-2021 - 246,6 миллиарда гривен.

Важно! В 2021 году также повысят минимальную зарплату. Она увеличится до 6 тысяч гривен с 1 января и 6,5 тысячи – с 1 декабря



Подробнее обо всех цифрах Госбюджета на 2021 год (заложенный курс доллара, минимальная зарплата и прожиточный минимум) – читайте в материале.



Что предусматривает бюджет на 2021 год / Инфографика 24 канала