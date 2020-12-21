В Национальном банке Украины прогнозируют риск недовыполнения бюджета на 2021 год в части поступления доходов. Ведь документ основывается на оптимистичных данных.

О риске невыполнения Госбюджета-2021 говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном НБУ.

Читайте также Кто купил ОВГЗ и сколько денег привлекли в бюджет на рекордном аукционе: детали

Бюджет на 2021, несмотря на определенные доработки, построенный на оптимистических предположениях. Из-за этого существует риск недополучения доходов, что может потребовать внесения корректировок,

– говорят в Нацбанке.

Планируемый дефицит государственного бюджета в 2021 году является значительным:

в абсолютных показателях – 246,6 миллиарда гривен;

в относительных – примерно 5,5% от ВВП.

В НБУ отмечают, что способность Кабинета Министров профинансировать его зависит от доступа к займам на внешних рынках, а также заимствований от международных финансовых организаций.

Чистый объем заимствований должен составлять 233,4 миллиарда гривен, которых 55% – облигации внутренних государственных займов.

"Привлечение таких ресурсов на внутреннем рынке маловероятно без возврата иностранных портфельных инвесторов", – объясняют в отчете.

Регулятор неоднократно подчеркивал, что не планирует прибегать к косвенному финансированию дефицита бюджета, увеличивая портфель государственных ценных бумаг. В НБУ также видят высокие риски роста гарантированного государством долга.

В Госбюджете-2021 предельный объем предоставления государственных гарантий установлен в сумме 88,7 миллиарда гривен. Это более чем в 3 раза превышает лимит, предусмотренный Бюджетным кодексом. И в результате может привести к существенным затратам по таким обязательствам в будущем.

"Значительный дефицит бюджета второй год подряд обусловлен необходимостью поддержки экономики в условиях пандемии", – сообщили в Нацбанке.

Акцентировать будут на программах поддержки населения и бизнеса

предоставлении компенсаций малому и среднему бизнесу,

портфельных гарантий,

доступных кредитов по программе "5 – 7 – 9".

Узнайте больше Разумков подписал Госбюджет-2021: что дальше

Без помощи МВФ Украине будет сложно справиться

Кроме того, в Нацбанке отмечают, что без сотрудничества с МВФ риски финансирования бюджета будут высокими.

В 2021 – 2022 годах Украине необходимо будет заплатить более 17 миллиардов долларов за государственным и гарантированным государством долгом в иностранной валюте. А это примерно 65% международных резервов по состоянию на начало декабря.

Накопленный объем резервов в сочетании с плавающим курсообразованием создают определенный запас прочности.

Однако, чтобы не допустить появления значительных дисбалансов и расходования резервов, Украине нужно сохранять постоянный доступ к кредитам международных финансовых организаций и внешних частных рынков капитала,

– говорится в заявлении.

В декабре Украина получила 670,2 миллиона долларов от дополнительного размещения еврооблигаций и 623,5 миллиона евро по программе макрофинансовой помощи от Евросоюза, которые направили в бюджет.

Дальнейшие поступления будут зависеть от выполнения Украиной своих обязательств по реализации реформ.

Обратите внимание! Подробнее о показателях, которые заложили в Государственный бюджет на 2021 читайте по ссылке.