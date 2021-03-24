Кабмин одобрил отчет: Госбюджет-2020 выполнили с дефицитом в более 200 миллиардов
Кабмин в среду, 24 марта, одобрил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год". Дефицит бюджета в течение года составил 217 миллиардов 611 миллионов гривен.
Источник:24 канал
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство финансов предоставило публичный отчет о выполнении госбюджета-2020.
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Как выполнили бюджет-2020
- по доходам – в сумме 1 076 027 миллионов гривен;
- по расходам – в сумме 1 288 121,3 миллиона гривен;
- по объему возврата кредитов – 9 517,2 миллиона гривен;
- по объему предоставления кредитов – 15 033,9 миллиона гривен.
Что говорит Шмыгаль
Глава Кабмина Шмыгаль выделил ряд положительных достижений, связанных с госбюджетом-2020. В частности, доходную часть бюджета удалось перевыполнить на 54 миллиарда гривен.
Какие еще "бонусы" назвал Шмыгаль
- Уменьшение дефицита от ВВП с 7,5% до 5,3%.
- Повышение минимальной зарплаты, а также выплат медикам.
- Индексация пенсий.
Госбюджет-2021: последние новости
- В январе Госбюджет-2021 получил сверхплановые доходы. Сумма в 66,1 миллиарда гривен на 6,7% превысила определенный план.
- В феврале Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет-2021 деньги от продажи облигаций внутреннего государственного займа. Сумма составляет 9,49 миллиарда гривен.
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