Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, государство уже начинает возмещать НДС, который задолжало перед бизнесом.

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Даниил Гетманцев Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики К сожалению, мы были вынуждены остановить систему возмещения на четыре месяца. Это не самое продолжительное время, на которое она останавливалась в прошлом. Но война диктует свои условия, и потому, действительно, государство задолжало бизнесу НДС, который сегодня начинает уже возмещать.

Государство уже возмещает НДС

Регистрация налоговых накладных уже проходит в штатном режиме. Гетманцев сообщил, что не возникает никаких проблем со стороны бизнеса в регистрации. В ближайшее время бизнес получит 9,5 миллиарда гривен возмещения за январь. Как сообщил нардеп, об этом просили экспортеры и другие представители бизнеса.

Гетманцев заверил, что мошенничество с налогом не пройдет, особенно в военное время. Но все честные предприниматели могут без ограничений получить возмещение.

Обратите внимание! Государство компенсирует НДС, который бизнес уплатил при покупке товаров, оплате работ и услуг. Такое возмещение могут получить все предприниматели при условии, что в декларации сумма налогового кредита превысила налоговое обязательство.

Что известно о налогах во время войны

С начала полномасштабной войны государство приостановило практически все налоговые проверки.

Правительство отменило акциз на горючее и снизило НДС с 20% до 7%.

ФЛП освободили от обязательной уплаты ЕСВ. ФЛП первой и второй группы могут также не уплачивать единый налог, а для третьей группы его снизили с 5% до 2%.

Ввели также послабления на импортную пошлину. В частности, отменили акциз, таможенную пошлину и НДС на ввоз транспортных средств.

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