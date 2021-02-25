Министерство цифровой трансформации запустило проект за инициативы первой леди Елены Зеленская, под названием "Бизнес без барьеров", который будет запущен на портале Дия.Бизнес. Проект решило поддержать Министерство иностранных дел Дании, а председатель ПРООН успел отметить его значимость для украинских компаний, которые желают работать на рынках ЕС.

Проект "Бизне без барьеров"

"Бизнес без барьеров" – инклюзивный проект, который должен оказать информационную поддержку бизнеса, направленного на сотрудничество с людьми с ограниченными возможностями. Так, благодаря проекту, предприниматели впервые получат систематизированную информацию о методах внедрения безбарьерности в бизнесе.

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Цель проекта

Как отметила пресс-служба Правительственного портала, благодаря проекту предприниматели впервые смогут получить систематизированную информацию о методах внедрения безбарьерности:

Кейсы безбарьерного бизнеса в Украине.

Как интегрировать безбарьерность в маркетинговые коммуникации бизнеса?

Как провести безбарьерное собеседование?

Как строить внутренние коммуникации для развития безбарьерности в бизнесе?

Как бизнесу нанять на работу человека с инвалидностью?

Инклюзивность и разнообразие в малом и среднем бизнесе: новый тренд или must-have?

Как обустроить рабочее место для человека с инвалидностью?

Ведь проект представляет кейсы безбарьерного бизнеса в Украине и дает ответы на вышеупомянутые вопросы.

Также, в отдельном разделе на портале Дия.Бизнес будут размещены:

рекомендации,

успешные кейсы,

советы экспертов по внедрению принципов безбарьерности.

Почему для Украины важен проект

Старший советник ПРООН по вопросам развития демократии и прав человека Николай Сондербай отметил, что если украинские компании хотят работать на рынках ЕС, то должны понимать, что для ЕС инклюзивность является именно тем фактором на который обращают внимание инвесторы.

Инициатива проекта

Проект состоялся при поддержке Елены Зеленской в рамках проекту ПРООН в Украине "Гражданское общество для развития демократии и прав человека в Украине", что поддержало Министерство цифровой политики и ОО "Безбарьерность". Реализация проекту "Бизнес без барьеров" будет происходить при поддержке Министерства иностранных дел Дании.

Комментарии по поводу запуска проекта "Бизнес без барьеров"

Во время брифинга, заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции, Валерия Ионан, подчеркнула, что Минцифры с радостью поддерживает инициативу Елены Зеленской по продвижению концепции инклюзивности в бизнес-среде.

Важность и значимость проекту заметила и первая леди Елена Зеленская, благодаря инициативе которой он был запущен.

Проект "Бизнес без барьеров" — уникальный и инновационный. Ведь впервые малый и средний бизнес получит систематизированную и удобную в использовании информацию о методах внедрения безбарьерности и инклюзии,

— госпожа Зеленская.

Координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации, Ольга Бойко тоже не удержалась от комментариев по поводу проекту и подчеркнула, что многообразие и инклюзивность влияют на производительность бизнеса, улучшение имиджа работодателя и финансовые результаты компаний. Сейчас брифинг проекту "Бизнес без барьеров" доступен на ютуб канале Кабмина.

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