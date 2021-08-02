Биткойн стремительно вырос в цене: сколько сейчас стоит криптовалюта

Биткойн продолжает восстанавливаться. По состоянию на 1 августа он вырос до 42 606 долларов, что является самым высоким уровнем от 18 мая текущего года.

Последние несколько недель биткойн имел тенденцию к снижению против рекордной середины апреля, когда он вырос до около 65 тысяч долларов.

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Что способствовало росту биткоина

Комментарии Илона Маска и Кэти Вуд на счет биткоина, положительно повлияли на рост этой криптовалюты и помогли вывести ее из тенденции к снижению.

Заявления компании Amazon, связанные с цифровыми активами, и связанные с этим спекуляции.

Почему стремительный рост биткоина беспокоит экспертов

Старший аналитик рынка Северной Америки в Oanda Corp Эдвард Мойя, предостерег инвесторов относительно недавнего рывка биткоина, как передает издание Bloomberg.

Розничный интерес высок, тогда как институциональный интерес несколько отстает и требует новых одобрений,

– считает эксперт.

Сколько будет стоить биткоин: прогноз

Генеральный директор биржи криптодеривативив Delta Exchange Панкадж Балан рассказал, что не удивится, если биткойн расширит торговый диапазон от 30 до 42 тысяч долларов и попытается достичь 45 тысяч долларов.

Превысит ли биткойн отметку в 50 тысяч долларов

Однако, чтобы превысить 50 тысяч долларов, биткоину будут нужны определенные усилия, считает эксперт.

Только окончательный прорыв выше 50 тысяч долларов привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении широкого направления рынка,

– рассказал Балан.

Как менялась цена биткоинв