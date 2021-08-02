Биткойн стремительно вырос в цене: сколько сейчас стоит криптовалюта
Источник:Bloomberg
Биткойн продолжает восстанавливаться. По состоянию на 1 августа он вырос до 42 606 долларов, что является самым высоким уровнем от 18 мая текущего года.
Последние несколько недель биткойн имел тенденцию к снижению против рекордной середины апреля, когда он вырос до около 65 тысяч долларов.
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Что способствовало росту биткоина
- Комментарии Илона Маска и Кэти Вуд на счет биткоина, положительно повлияли на рост этой криптовалюты и помогли вывести ее из тенденции к снижению.
- Заявления компании Amazon, связанные с цифровыми активами, и связанные с этим спекуляции.
Почему стремительный рост биткоина беспокоит экспертов
Старший аналитик рынка Северной Америки в Oanda Corp Эдвард Мойя, предостерег инвесторов относительно недавнего рывка биткоина, как передает издание Bloomberg.
Розничный интерес высок, тогда как институциональный интерес несколько отстает и требует новых одобрений,
– считает эксперт.
Сколько будет стоить биткоин: прогноз
Генеральный директор биржи криптодеривативив Delta Exchange Панкадж Балан рассказал, что не удивится, если биткойн расширит торговый диапазон от 30 до 42 тысяч долларов и попытается достичь 45 тысяч долларов.
Превысит ли биткойн отметку в 50 тысяч долларов
Однако, чтобы превысить 50 тысяч долларов, биткоину будут нужны определенные усилия, считает эксперт.
Только окончательный прорыв выше 50 тысяч долларов привлечет новые потоки и сигнализирует об изменении широкого направления рынка,
– рассказал Балан.
Как менялась цена биткоинв
- Цифровые монеты начали стремительно расти в цене в связи с некоторыми событиями, в частности: заявлением главы Министерства финансов США; выступлением соучредителя Ethereum выступил на конференции EthCC; тем, что компания Tesla начала снова принимать биткойн; гендиректор Twitter подчеркнул, что биткойн будет весомой частью будущего Twitter и тем, что компания Amazon ищет эксперта по цифровых валют и блокчейну. Подробнее обо всех этих причин, читайте в другом материале.
- По состоянию на 26 июля капитализация глобального криптовалютного рынке выросла на 9,27% – до 1,52 триллиона долларов, что является самым высоким уровнем с начала мая.
- 20 июля крипторынок потерял почти 100 миллиардов долларов за 24 часа, в результате чего произошел рекордный обвал криптовалюты.