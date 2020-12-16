Курс биткойна 16 декабря обновил исторический максимум. Сейчас криптовалюта торгуется на отметках выше 20 тысяч долларов.

В течение дня биткойн подорожал более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

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По состоянию на 16:40 котировка этой криптовалюты фактически достигла отметки 20,4 тысячи долларов.

Еще 15 декабря подорожание биткойнов спрогнозировал автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки. В твиттере он призвал своих фолловеров покупать биткойны, пока она не пересекла отметку в 20 тысяч долларов.

Кийосаки также подчеркнул, что в ближайшем будущем биткойн может подорожать до 50 тысяч долларов.

Почему биткойн дорожает

В течение 2020 года стоимость криптовалюты выросла более чем на 170%.

Это объясняют интересом к биткойнам со стороны крупных инвесторов.