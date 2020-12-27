Новый исторический максимум биткойна: цена криптовалюта преодолела отметку в 26 тысяч долларов
В ночь на 27 декабря биткойн обновил исторический максимум. На этот раз криптовалюта не только достигла, а и превысила отметку в 26 тысяч долларов.
О новой исторической сверхвысокой цене биткойна свидетельствуют данные криптовалютних бирж. Об этом сообщает 24 канал.
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Сколько стоит биткойн по состоянию на ночь 27 декабря
- Coindesk – 26 828 (+9,34% за сутки).
- Binance (самая большая по объему торгов криптовалютами биржа) – 26 855 (+9,25%).
- CoinMarketCap (портал, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам) – 26 848 (+8,94%).
Добавим, что впервые биткойн преодолел отметку в 20 тысяч долларов 16 декабря. А уже 19 числа достиг отметки в 24 тысячи долларов.
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