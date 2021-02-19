Стоимость биткоина растет так же стремительно, как количество желающих на этом заработать. 18 февраля цена биткоина превысила отметку в 52 тысячи долларов.

Стоимость поднялась после того, как компания Tesla Илона Маска сообщила, что инвестировала 1,5 миллиардов долларов в биткоины. Криптовалюта, которая на старте стоила 10 долларов – стоит более 50 тысяч.

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Прогнозы экспертов

Как только шум вокруг этой новости об инвестиции Маска утихнет, цена на биткоин может снова упасть. Однако, в длительной перспективе, стоимость может вырасти в разы.

Оптимизм относительно стоимости биткоина разделяет и украинский банкир Олег Гороховский. По его прогнозам, к концу года стоимость криптовалюты вырастет до 100 тысяч долларов.

Риск нового экономического кризиса

При этом экономист Сергей Фурса вообще считает биткоины "мыльными пузырями со взрывным эффектом". По его мнению, в случае, если стоимость криптовалют упадет до нуля, это приведет к новому мировому экономическому кризису.

По его словам биткоин – это абсолютно спекулятивный инструмент, который не имеет никакой фундаментальной стоимости и раскручивается исключительно на хайпе.

Его цена может дойти до любой рыночной стоимости. Он сейчас торгуется по 50 (тысяч долларов – 24 канал), он может стоить 100, а может и 500. Рано или поздно это все превратится почти в ноль,

– подчеркнул Фурса.

Криптовалюта будет официальной

В Верховной Раде уже состоялось первое чтение закона о виртуальных активах. Он разработан Министерством цифровой трансформации вместе с представителями бизнеса и Ассоциацией банков Украины. Второе чтение запланировано на весну 2021 года.

Обратите внимание. Если народные депутаты проголосуют "за", то вся криптовалюта в Украине будет признана официально.

Надо помнить, что это уже 1.5 триллиона капитализация всего этого рынка и, на наш взгляд, оно будет расти,

– заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

По его словам, это первая уникальная попытка привлечь бизнес, государство и выработать общее видение, как будут развиваться и что нужно для того, чтобы криптоактивы и криптовалюты развивались в Украине.