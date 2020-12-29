Во время карантина многие потеряли работу. В поисках новой люди изучают предложения профильных сайтов, меняют профессии, а также обращаются в Центр занятости (в народе - "Биржа труда"), где безработный будет получать выплаты, сможет бесплатно посетить тренинги или курсы, а параллельно ему будут подыскивать работу.

У кого есть право встать на учет в Центр занятости, на какие выплаты можно рассчитывать и какую работу могут предложить, – журналистка 24 канала расспросила экспертов.

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Нюансы постановки на учет

Встать на учет в Центр занятости может любой, кто фактически нигде не работает. Адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин объясняет, что речь идет о человеке, в возрасте от 15 до 70 лет, который из-за отсутствия работы лишен заработка или доходов как источника существования, готов и способен приступить к работе.

В службу занятости могут обратиться:

граждане трудоспособного возраста до назначения пенсии (в частности на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы лишены заработка или других доходов, готовы и способны приступить к работе;

люди с инвалидностью, не достигшие установленного специального пенсионного возраста и получающие выплаты по инвалидности или социальную помощь;

молодежь до 16 лет, которая работала и была уволена в связи с изменениями в организации производства и труда. В частности прекращением или перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, сокращением численности работников.

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Также в государственную службу занятости за содействием в трудоустройстве могут обращаться и работающие граждане, желающие сменить место работы, найти работу по совместительству или в свободное от учебы время.

Во время карантина многие остались без работы / Фото 24 канала

Это могут быть как граждане нашей страны, так и иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают здесь и признанные беженцами или людьми, которые нуждаются в дополнительной защите и тому подобное.

Человек получит статус безработного с момента, когда становится на учет в Центре занятости. Кстати, независимо от зарегистрированного места проживания или пребывания, поскольку у нас в стране действует Единая информационно-аналитическая система государственной службы занятости,

– отмечает Денис Головин.

Кого не возьмут на учет

Конкретного перечня тех, кому откажут в постановке на учет в Центре занятости – нет. Однако, в целом на "биржу труда" встать не может тот, кто уже работает.

К занятому населению относятся:

те, кто работают по найму по трудовому договору;

работники, которые обеспечивают себя работой самостоятельно. В частности, это и члены личных крестьянских хозяйств;

мужчины и женщины, которые проходят военную или альтернативную службу;

работающие на законных основаниях за рубежом и те, кто получает доходы от такой занятости;

студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования в школах, в учреждениях профессионального и высшего образования и т.д;

неработающие однако работоспособные люди, которые фактически ухаживают за ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью I группы или за престарелым, который по больничному заключению требует постоянного постороннего ухода или достиг 80-летнего возраста, и получают помощь, компенсацию или надбавку;

родители-воспитатели детских домов семейного типа, приемные родители, если они получают выплаты в соответствии с законодательством;

тот, кто проживает вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе, и получает денежное пособие на уход за ней.

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Как встать на учет

При постановке человека на учет, на нее заводится персональная карточка, где указываются личные данные (фамилия, имя и отчество, год рождения, место жительства, серия и номер паспорта, сведения о последнем месте работы или виде деятельности).

Перечень документов, необходимых для регистрации на "бирже труда":

Копия и оригинал паспорта гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или вид на постоянное жительство, а также удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите; или которому предосталена временная защита (для лиц, определенных выше) и учетной карточки плательщика налогов. Копия и оригинал трудовой книжки, гражданско-правового договора. Копия и оригинал диплома или другого документа об образовании. Другие документы (например, военный билет; инвалид подает копию справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией и, в случае наличия, предъявляет индивидуальную программу реабилитации; внутренне перемещенные лица предоставляют копию справки о взятии на учет и тому подобное).

Во время карантина документы в Центр занятости подаются онлайн / Фото 24 канала

Человеку, который предъявил все нужные документы, карьерный советник будет обеспечивать сопровождение и организацию предоставления услуг,

– объясняет адвокат Головин.

Кто такой карьерный советник? Это сотрудник центра занятости, который обеспечивает организацию предоставления услуг людям, которые ищут работу, зарегистрированным безработным, осуществляет их сопровождение для дальнейшего трудоустройства.

Как отмечает начальник отдела коммуникаций Государственного центра занятости Ирина Полищук, на период карантина упрощена процедура подачи документов в центры занятости. Человеку лишь нужно заполнить два заявления – о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице.

Подача заявления возможна двумя способами:

на электронную почту центра занятости, который человек избрал, чтобы там обслуживаться (собственноручно или же скачать, распечатать, заполнить, а дальше – сфотографировать или отсканировать и отправить); собственноручно заполненные заявления положить в ящик для приема корреспонденции, размещенный в центре занятости.

Впоследствии, карьерный советник свяжется с соискателем работы телефоном, если нужно будет уточнить информацию.

В то же время, с 24 апреля появилась возможность зарегистрироваться в Центре занятости через онлайн-портал государственных услуг "Действие".

Денис Головин поясняет, что при обращении на биржу труда у человека может и не быть трудовой книжки. Человека все равно поставят на "биржу труда", если он в этом нуждается. Другой вопрос, что от записи в трудовой зависит размер выплат. Например, если работник уволен "по статье" (нарушение внутреннего распорядка и т. п.), Он получит меньше денег чем если уволят из-за возобновления на работе того, кто ранее выполнял эту работу.

Какую работу должны предлагать

Действующее законодательство Украины содержит такой термин, как "подходящая работа".

Подходящей для безработного считается работа, которая отвечает образованию, профессии или специальности, квалификации поисковика с учетом доступности транспортного обслуживания.

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Денис Головин замечает, что при этом зарплата должна быть не ниже чем по последнему месту работы с учетом среднего уровня, сложившегося в регионе за прошедший месяц, где человек зарегистрирован как безработный. Когда соискателю предлагают подходящую должность учитывается продолжительность работы по профессии (специальности), квалификация, опыт, продолжительность безработицы, а также потребность рынка труда.

Если не получается найти работу по профессии в течение 6 месяцев со дня пребывания на учете, человеку предлагается другая подходящая работа с учетом способностей, состояния здоровья, опыта и тому подобное.

Двукратный отказ от предложенной работы является основанием для снятия с регистрации в Центре занятости и лишение статуса безработного. Для тех, кто не получил профессию, или работал где не нужна специальная подготовка, и находится на учете свыше 6 месяцев, подходящей работой также считается участие в общественных и других временных работах, продолжительность которых превышает месяц,

– объясняет адвокат.

Важно, чтобы место работы было расположено в пределах доступности транспортного обслуживания, а условия труда соответствовали состоянию здоровья гражданина, подтвержденному медицинской справкой.

Без согласия гражданина ему не могут предлагать работу, которая требует изменения места жительства.

Как рассчитывают и начисляют выплаты

Пособие по безработице назначается согласно страхового стажа и с учетом зарплаты и дохода человека, полученных за последние шесть месяцев, по месту работы.

Размер выплат составляет:

если рабочий стаж до двух лет, предусмотрена помощь в размере 50% от дохода человека;

стаж от двух до шести лет – 55%;

стаж от шести до десяти лет – 60%;

стаж более десяти лет – 70%.

При этом служба занятости будет постепенно уменьшать размер выплат: первые 90 дней – 100%, следующие 90 дней – 80%, в дальнейшем – 70%.

Выплату помощи по частичной безработице, осуществляет Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

Ирина Полищук отмечает, что максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 декабря 2020 года он составляет 2270 гривен). Сейчас максимальный размер пособия составляет 9 080 гривен.

Минимальная помощь для людей, имевиих стаж не меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев, составляет 1 800 гривен. Для людей, которым назначают выплаты без учета страхового стажа и зарплаты, размер минимальной помощи на период карантина увеличен с 650 до 1000 гривен. Это повышение прописано в соответствующем постановлении Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины.



Пособие по безработице / Инфографика 24 канала

Постановление применяется с начала ограничительных мер, то есть с 12 марта, будет действовать в течение карантина + 30 календарных дней после его окончания,

– объясняет Ирина Полищук.

На минимальную помощь в 1 тысячу гривен могут рассчитывать:

люди, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, за прогул);

молодежь, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и не нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Продолжительность выплат

Общая продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для людей предпенсионного возраста – 720 календарных дней.

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Денежная помощь назначается с 8-го дня после регистрации в службе занятости. Выплата пособия по безработице уволенным с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, начинается с 91-го календарного дня.

Для тех, кому скоро на заслуженный отдых (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней.

Однако так было до карантина. А на период действия карантина статус безработного предоставляется человеку с первого дня подачи заявления. С этого же дня назначают и выплату пособия по безработице.

Для уволенных в период карантина по собственному желанию, не применяются требования по сокращению продолжительности выплаты пособия по безработице сроком до 90 дней,

– объясняет важный момент Ирина Полищук.

То есть, люди, которые освободились с последнего места работы в период карантина (с 12 марта 2020 года) по собственному желанию и зарегистрировались в службе занятости, получают пособие по безработице с первого дня получения статуса безработного. В то же время, общая продолжительность выплат такого пособия для них не может превышать 270 календарных дней.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.