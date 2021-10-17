Переломный момент

Фактором, изменившим вектор в экономике Южной Кореи стал фильм "Парк юрского периода" 1993 года. Тогда рекордные кассовые сборы от фильма в мировом прокате составили больше, чем заработок страны от продажи 1,5 миллиона автомобилей Hyundai. Поэтому тогдашнему президенту Южной Кореи Ким Йон Саму Культурній совет предложил, чтобы страна развивала производство кино и медиаконтента в качестве национальной стратегической индустрии и нового предмета экспорта.

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Как киноиндустрия стала государственной стратегией

Финансовый кризис, который в 1997 – 1998 годах всколыхнул азиатские рынки и небывалая финансовая прибыль фильма "Парк юрского периода", заставили правительство Южной Кореи рассмотреть новые секторы прибыли для страны. Поэтому президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун продолжил начинания своего предшественника и сделал поддержку национальной культуры государственной стратегией.

Сначала Министерство культуры создало бюро для поддержки национальных производителей.

Впоследствии правительство наладило и процесс регулярного государственного финансирования кино и музыкальной индустрии.

Сейчас монетизацией южнокорейских кинопродуктов занимается Министерство иностранных дел на геополитическом уровне – популяризация в мире, а Министерство культуры поддерживает индустрию на государственном микроуровне.

Интересный факт : доход от корейского телевидения составлял менее 8 миллиардов в 1998 году, но он увеличился до 132 миллиардов в 2001 году и взлетел до 172 миллиардов в 2010 году.

Азиатский рынок на гребне "южнокорейской волны"

Так называемая "южнокорейская волна" сначала распространилась на азиатский рынок. Корейский кинопродукт стал популярным в Китае, Тайване, Вьетнаме и Японии. Успех был такой мощный, что она начала захватывать европейские и американские рынки.

В течение последнего десятилетия власти страны начали превращать культуру в элемент "мягкой силы",

– считает Джон Лай, профессор Калифорнийского университета Беркли.

"Южнокорейская волна" сумела покорить весь мир / Фото Getty Images В настоящее время "южнокорейская волна" это значительно больше, чем просто кино, музыка, мода, компьютерные игры или любой другой корейский продукт. Это – стиль и образ жизни, который сумел найти своих поклонников по всему миру. Музыка теперь наравне с киноиндустрией

Новую популярность "южнокорейская волна" почувствовала в 2010 году, когда активно начала развиваться эра социальных сетей. Таким образом корейский музыка начала приобретать популярность наравне с кинопродуктами благодаря социальным сетям, в том числе YouTube.

Наиболее просматриваемое видео в YouTube

Показательным стал клип южнокорейского певца PSY на песню "Gangnam Style", которое в буквальном смысле сломало алгоритмы Goggle и заставило внести коррективы в счетчики YouTube. Все дело в том, что клип певца стал первым видео, которое просмотрели пользователи более 1 миллиарда раз.

Поэтому, когда под видео было 2,15 миллиарда просмотров с алгоритмами нужно было что-то делать. Сейчас под ним 4,21 миллиарда просмотров. До этого огромную популярность, как наиболее просматриваемые видео, испытывали клипы Джастина Бибера на песню "Baby" и Леди Гаги "Bad Romance" .

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Видео южнокорейского музыканта PSY, которое "сломало" Google

Видео на песню "Gangnam Style" 20 сентября 2021 года попало в книгу рекордов Гиннеса , как видео, которое набрало наибольшее количество "лайков" в истории YouTube. Сейчас под видео 22 миллионов лайков.

K-pop – новый феномен и источник доходов

Видео южнокорейского певца показало, что не только на киноиндустрии вполне возможно заработать, но и музыке. Музыкальный жанр K-pop зародился еще в 1992 году , а его первыми представителями стала группа Seo Taiji & Boys, однако через определенные социальные предпосылки и тогдашнюю политику страну огромную популярность направление среди населения не получило.

Что такое K-pop K-pop – это определенная субкультура и музыкальный жанр, сочетающий в себе множество музыкальных стилей и обычно сопровождается танцевальными движениями по различным направлениям. Его изюминка – особый мощный визуальный эффект во время выступления на сцене.

Популяризация айдолов

Все изменилось с эпохой социальных сетей и популяризацией так называемых айдолов. Сейчас наиболее популярным и наиболее узнаваемой группой является бой-бэнд BTS. Их сравнивают даже с молодыми Beatles.

Южнокорейский K-pop группа BTS на 62 премии GRAMMY Awards / Фото Getty Images

Также в Южной Корее есть и другие не менее популярные представители современных K-pop айдолов – группы Twice, Red Velvet, Itzy и Blackpink. Такая бешеная популярность музыкантов среди молодежи бесспорно положительно влияет на экономическую составляющую страны, развивает туризм и популяризирует южнокорейскую культуру во всем мире.

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Кто такие айдолы Корейских айдолов можно считать еще одним феноменом южнокорейской культуры. Ими называют музыкантов, которые подписали контракт с одним из нескольких крупнейших агентств талантов в стране, а также термин применяют и к представителям киноиндустрии – актерам.

Как корейский кинопродукт покорил Netflix

Показательным южнокорейским фильмом, привлекшим еще больше внимания общественности, к стране стала лента "Паразиты" режиссера Пона Джуна Хо, который получил "Золотую пальмовую ветвь" и четыре "Оскара". "Паразиты" стали первым фильмом не на английском языке, который получил от американских киноакадемиков награду в номинации "Лучший фильм".

Кадр из фильма "Паразиты" режиссера Пона Джуна Хо / Фото CNN

Также на южнокорейский кинопродукт обратил внимание стриминговий гигант Netflix. С 2016 года компания Netflix сотрудничала с различными местными южнокорейскими киностудиями. Новым переломным моментом для южнокорейского кино стал сериал "Игра в кальмара", который вышел в сентябре этого года.

"Игра в кальмара" – самый популярный сериал Netflix

Сериал "Игра в кальмара" почти сразу покорил глобальный рейтинг лучших шоу от Netflix. Также ролики на тему сериала захватили и социальные сети. Например, в Tik Tok есть множество видео, где пользователи сначала готовят карамельные леденцы, как в сериале, а потом стараюсь выполнить один из челендижей, как будь-то они герои из нашумевшей ленты.

Кадр из "Игра в кальмара", где один из героев сериала держит в руке знаменитый леденец / Фото Yahoo!

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Стриминговая платформа Netflix сотрудничает с корейским кинопродуктом с 2016 года. За четыре года она создала в стране 16 тысяч рабочих мест. Также Netflix принес рост южнокорейской промышленности в 4,7 миллиарда долларов, 1,9 миллиарда долларов из которых пришлось на 2020 год, согласно аналитике издание Bloomberg .

Прибыль южнокорейской индустрии

Проанализировав прибыль Южной Кореи, которую страна получила от экспорта в 2020 году, издание Bloomberg привело такие показательные цифры:

В 2020 году культурный экспорт Южной Кореи составил 10,8 миллиарда долларов , а больше всего страна заработала на производстве контента.

Стоимость корейского экспорта развлечений выросла на 6,3% в 2020 году .

В период с 2009 по 2019 годы количество работников творческих профессий выросло на 27% . К примеру, в производственном секторе их количество за аналогичный период выросла всего на 20%.

Согласно оценке KOFICE, в 2019 году 13% иностранцев, въезжающих в страну, были те, кто хотел ближе познакомиться с поп-культурой Южной Кореи и посетить фан-мероприятия. Такой вид туризма принес стране 2,7 миллиарда долларов.

Прибыль Южной Кореи от экспорта в различных отраслях по результатам 2020 года / Инфографика Bloomberg