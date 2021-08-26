Снижение ВВП за медленной вакцинации

Согласно аналитике EIU, совокупное снижение ВВП может составить 2,3 триллиона долларов в период с 2022 по 2025 года в странах, где к середине 2022 года будет вакцинировано менее 60% населения.

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Прежде всего речь идет о странах, где экономика только развивается. Ведь там в основном население не успело даже получить первую дозу вакцины.

Какой регион вакцинируется медленнее всего

Из-за медленной вакцинации больше всего совокупных потерь несет Азия – на 1,7 триллиона долларов.

Страны Африки , расположенные к югу от Сахары испытывают наибольшие убытки относительно объема экономики – 3% от прогнозируемого на 2022 – 2025 годы ВВП.

Аналитики EIU считают, что если через новый штамп дельта вакцинация не окажется тем чудодейственным средством, на который надеялись правительства многих стран, то политическим лидерам необходимо будет переосмыслить свою стратегию касательно COVID-19, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу.

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Напомним , что согласно прогнозу МВФ мировая экономика в 2021 году вырастет на уровне 6%, а в 2022 году следует ожидать роста на 4,9%.

Процент вакцинированного населения: аналитика МВФ

Международный валютный фонд в прогнозе "Перспективы развития мировой экономики" привел следующую статистику доли вакцинированного населения в странах с разной экономикой.

С развитой экономикой – почти 40% населения.

В странах с формирующимся рынком – 11%.

В развивающихся странах, с низкими доходами вакцинирована лишь незначительная часть населения.