В Центре занятости рассказали о том, как выросла безработица во время пандемии. Там отмечают: спрос на новые рабочие руки значительно меньше, чем предложение.

По словам главы Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, количество претендентов значительно превышает количество вакансий. Это касается всех регионов, видов экономической деятельности и профессионально-квалификационных групп.

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Сколько вакансий в Украине

По состоянию на 1 апреля количество актуальных вакансий в базе Центра занятости составляет 77 тысяч. Поэтому существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы.

В среднем в Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных. На 1 апреля 2020 года – 5 человек,

– отметила Юлия Жовтяк.

Однако, стоит отметить, что количество безработных уменьшается. В частности благодаря работе Центра занятости, рассказывает Жовтяк. Так, например, при содействии центров занятости в 2020 году работу нашли 600 тысячам украинцев.

Обратите внимание! По состоянию на 7 апреля 2021 года, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составило 429 тысяч человек. Например, еще месяц назад, 5 марта, на учете в службе находилось почти 487 тысяч безработных граждан.

В течение января – марта 2021 года работники центров занятости подобрали работу для 127 тысяч украинцев.

Кто больше всего пострадал от карантина

Юлия Жовтяк рассказывает: больше всего поисковиков работы среди представителей сферы обслуживания. Именно они сталкиваются с трудностями трудоустройства из-за пандемии.

... сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства,

– добавила Жовтяк.

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