На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных
В Центре занятости рассказали о том, как выросла безработица во время пандемии. Там отмечают: спрос на новые рабочие руки значительно меньше, чем предложение.
Источник:"Факти"
По словам главы Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, количество претендентов значительно превышает количество вакансий. Это касается всех регионов, видов экономической деятельности и профессионально-квалификационных групп.
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Сколько вакансий в Украине
По состоянию на 1 апреля количество актуальных вакансий в базе Центра занятости составляет 77 тысяч. Поэтому существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы.
В среднем в Украине на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных. На 1 апреля 2020 года – 5 человек,
– отметила Юлия Жовтяк.
Однако, стоит отметить, что количество безработных уменьшается. В частности благодаря работе Центра занятости, рассказывает Жовтяк. Так, например, при содействии центров занятости в 2020 году работу нашли 600 тысячам украинцев.
В течение января – марта 2021 года работники центров занятости подобрали работу для 127 тысяч украинцев.
Кто больше всего пострадал от карантина
Юлия Жовтяк рассказывает: больше всего поисковиков работы среди представителей сферы обслуживания. Именно они сталкиваются с трудностями трудоустройства из-за пандемии.
... сейчас официанты, бармены, повара, бариста, горничные сталкиваются с трудностями трудоустройства,
– добавила Жовтяк.
Выплаты безработным во время карантина: главное
- Безработные могут получать пособие от государства, став на учет в Центре занятости.
- Сейчас пособие по безработице составляет от 650 до 9 080 гривен и зависит от опыта работы и специализации безработного.
- Такую помощь назначают всем, кто получил статус безработного, а также предпринимателям и наемным работникам, которые потеряли часть дохода или заработной платы из-за карантина.
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