Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Государственная служба статистики в четверг, 24 июня.

Читайте также У украинцев две трети расходов уходит на еду, алкоголь и коммуналку

По результатам обследования рабочей силы в I квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 миллиона человек, а в возрасте 15 – 70 лет – 15,4 миллиона человек.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15 – 70 лет составила по 1,8 миллиона человек;

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15 – 70 лет – 55,0%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15 – 70 лет – 10,5%,

– добавили в Госстате.





Безработица в Украине достигло рекордного за 4 года показателя / Данные Госкомстата