Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Государственная служба статистики в четверг, 24 июня.
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По результатам обследования рабочей силы в I квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 миллиона человек, а в возрасте 15 – 70 лет – 15,4 миллиона человек.
- Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15 – 70 лет составила по 1,8 миллиона человек;
- Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15 – 70 лет – 55,0%.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 10,4%, а в возрасте 15 – 70 лет – 10,5%,
– добавили в Госстате.
Безработица в Украине достигло рекордного за 4 года показателя / Данные Госкомстата