Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Hurun. Это издание является китайским аналогом Forbes.

В исследовании говорится, что в течение года состояние Маска выросло на 151 миллиард долларов. Сейчас оно составляет 197 миллиардов долларов.

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Главным источником прибыли миллиардера является Tesla. Маску принадлежит 21% акций компании.

Кто еще вошел в 3 лидеров

Джефф Безос – основатель Amazon и владелец компании Blue Origin.

Бернар Арно – президент Группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.

Обратите внимание! Впервые в десятку самых богатых людей мира от Hurun вошел китаец. Это Чжун Шаньшань – владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu.

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