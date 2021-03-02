Безос снова позади: китайский Forbes признал Маска самым богатым в мире
Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Hurun. Это издание является китайским аналогом Forbes.
Источник:Sina
В исследовании говорится, что в течение года состояние Маска выросло на 151 миллиард долларов. Сейчас оно составляет 197 миллиардов долларов.
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Главным источником прибыли миллиардера является Tesla. Маску принадлежит 21% акций компании.
Кто еще вошел в 3 лидеров
- Джефф Безос – основатель Amazon и владелец компании Blue Origin.
- Бернар Арно – президент Группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.
Маск и Безос: кто все-таки самый богатый
- 9 января 2021 года Маск стал самым богатым человеком в мире. На тот момент его состояние составило 188,5 миллиарда долларов. На второй позиции тогда оказался Джефф Безос, который раньше был первым.
- В феврале 2021 года Безос заявил, что планирует активно работать над развитием собственной космической компании Blue Origin. Миллиардер предупредил Маска: их ждет жесткая конкуренция в сфере космоса.
- Впоследствии Безос вновь возглавил рейтинг самых богатых. Причиной стало то, что акции Teslа подешевели на 2,4%.
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