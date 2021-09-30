Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики Украины. Данные касаются украинцев возрасте от 15 до 70 лет.

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Почти каждый 5 работает без трудовой

Количество неформально занятого населения за январь – июнь составило 3 015 400 человек. Это 19,3% от общей численности украинцев в возрасте 15 – 70 лет, которые работают.

Самый высокий процент людей, которые работают неофициально

в сельском хозяйстве – 45,8%,

в строительстве – 16,8%,

в торговле – 15,3%.

в промышленности – 6,0%.

По информации статистического ведомства, среди населения в возрасте от 15 лет без трудовой книжки работали 3 053 500 человек – 19,5% от рабочей силы.



Почти 20% населения украинцев работают неофициально / Скриншот с сайта Госкомстата

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