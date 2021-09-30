Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики Украины. Данные касаются украинцев возрасте от 15 до 70 лет.
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Почти каждый 5 работает без трудовой
Количество неформально занятого населения за январь – июнь составило 3 015 400 человек. Это 19,3% от общей численности украинцев в возрасте 15 – 70 лет, которые работают.
Самый высокий процент людей, которые работают неофициально
- в сельском хозяйстве – 45,8%,
- в строительстве – 16,8%,
- в торговле – 15,3%.
- в промышленности – 6,0%.
По информации статистического ведомства, среди населения в возрасте от 15 лет без трудовой книжки работали 3 053 500 человек – 19,5% от рабочей силы.
Почти 20% населения украинцев работают неофициально / Скриншот с сайта Госкомстата
Полмиллиона украинцев могут остаться буз пенсии
- Марина Лазебная рассказала, что полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий. Речь о неофициально трудоустроенных, аналогичная ситуация возможна с людьми, которые работают на неполную занятость. Именно они, по словам министра, будут без необходимых 15 лет стажа, чтобы претендовать на пенсию.
- Однако этого можно избежать, если изменить законодательство, над чем и работает правительство.