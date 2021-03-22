Олег Устенко заявил, что Украина могла бы иметь ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. Однако из-за олигархов, которые "консервировали ситуацию", показатель составляет 160 миллиардов.

Что заявил Устенко

Президент Владимир Зеленский начал в Украине процесс деолигархизации. Об этом заявил советник главы государства Устенко.

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Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь, по результатам прошлого года, ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту, мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов,

– сказал политик.

По его словам, олигархи, развивая собственный бизнес, создают барьеры для вхождения в бизнес других людей.

"Они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности – то, чего хочет бизнес – нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, – блокирует как раз эта группа", – пояснил Устенко.

Процесс деолигархизации неизбежен

Устенко подчеркнул, что бороться нужно не против "одной фамилии", а против закрытой системы, которая формировалась в Украине в течение последних десятилетий.

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Если ты будешь бороться против конкретного лица, не меняя условия ведения бизнеса, то наткнешся на те же грабли,

– заявил советник Зеленского.

Он добавил, что президент хочет проводить деолигархизацию "широким фронтом". Говорится о:

защите права собственности,

амнистии капитала,

проведении судебной реформы,

восстановлении полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры,

демонополизации экономики,

развитии конкуренции.

По словам Устенко, ненормально, когда крупные олигархические группы контролируют секторы экономики.