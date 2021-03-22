Без олигархов ВВП Украины был бы в 2,5 раза больше, – советник Зеленского
Олег Устенко заявил, что Украина могла бы иметь ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. Однако из-за олигархов, которые "консервировали ситуацию", показатель составляет 160 миллиардов.
Источник:радио НВ
Что заявил Устенко
Президент Владимир Зеленский начал в Украине процесс деолигархизации. Об этом заявил советник главы государства Устенко.
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Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь, по результатам прошлого года, ВВП на уровне 400 миллиардов долларов. По факту, мы имеем чуть больше 160 миллиардов долларов,
– сказал политик.
По его словам, олигархи, развивая собственный бизнес, создают барьеры для вхождения в бизнес других людей.
"Они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности – то, чего хочет бизнес – нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, – блокирует как раз эта группа", – пояснил Устенко.
Процесс деолигархизации неизбежен
Устенко подчеркнул, что бороться нужно не против "одной фамилии", а против закрытой системы, которая формировалась в Украине в течение последних десятилетий.
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Если ты будешь бороться против конкретного лица, не меняя условия ведения бизнеса, то наткнешся на те же грабли,
– заявил советник Зеленского.
Он добавил, что президент хочет проводить деолигархизацию "широким фронтом". Говорится о:
- защите права собственности,
- амнистии капитала,
- проведении судебной реформы,
- восстановлении полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры,
- демонополизации экономики,
- развитии конкуренции.
По словам Устенко, ненормально, когда крупные олигархические группы контролируют секторы экономики.
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