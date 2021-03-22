Олег Устенко заявив, що Україна могла б мати ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. Однак через олігархів, які "консервували ситуацію", показник становить 160 мільярдів.

Що заявив Устенко

Президент Володимир Зеленський розпочав в Україні процес деолігарахізації. Про це заявив радник глави держави Устенко.

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Якби економічна ситуація в Україні не консервувалася у 90-х роках, ми могли б мати, за результатами минулого року, ВВП на рівні 400 мільярдів доларів. За фактом, ми маємо трохи більше ніж 160 мільярдів доларів,

– сказав політик.

За його словами, олігархи, розвиваючи власний бізнес, створюють бар'єри для входження у бізнес інших людей.

"Вони використовують політичні зв'язки, медіаресурс, щоб блокувати розвиток ситуації. Виходить, що захист прав власності – те, чого хоче бізнес – нормальна судова система, ефективна боротьба з корупцією, конкуренція, демонополізація економіки, зменшення бар'єрів для ведення бізнесу, – блокує якраз ця група", – пояснив Устенко.

Процес деолігархізації неминучий

Устенко підкреслив, що боротися потрібно не проти "одного прізвища", а проти закритої системи, яка формувалася в Україні протягом останніх десятиліть.

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Якщо ти будеш боротися проти конкретної особи, не змінюючи умови ведення бізнесу, то наткнешся на ті ж граблі,

– заявив радник Зеленського.

Він додав, що президент хоче проводити деолігархізацію "широким фронтом". Мовиться про:

захист права власності,

амністію капіталу,

проведення судової реформи,

відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури,

демонополізацію економіки,

розвиток конкуренції.

За словами Устенко, ненормально, коли великі олігархічні групи контролюють сектори економіки.