Без ограничений: деньги из єПідтримки теперь можно тратить на что угодно

Деньги из єПідтримки теперь можно тратить на любые продукты или товары. Программа уже не имеет ограничений на конкретное направление бизнеса.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-либо жизнь или существенно помочь,

– написал Федоров.

Ранее ковидную тысячу разрешили отправлять на нужды Вооруженных сил Украины. Только за 6 дней украинцы перевели на армию таким образом свыше 1,5 миллиарда гривен.

Внести средства на помощь украинским военным можно по ссылке:

Для этого введите сумму, которую вы хотите перевести с карты "єПідтримка".

Введите реквизиты своей карты и электронную почту.

В заключение подтвердите оплату в приложении своего банка, если он этого требует.

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