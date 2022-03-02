Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-либо жизнь или существенно помочь,
– написал Федоров.
Ранее ковидную тысячу разрешили отправлять на нужды Вооруженных сил Украины. Только за 6 дней украинцы перевели на армию таким образом свыше 1,5 миллиарда гривен.
Внести средства на помощь украинским военным можно по ссылке:
- Для этого введите сумму, которую вы хотите перевести с карты "єПідтримка".
- Введите реквизиты своей карты и электронную почту.
- В заключение подтвердите оплату в приложении своего банка, если он этого требует.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!