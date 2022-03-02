Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-либо жизнь или существенно помочь,

– написал Федоров.

Ранее ковидную тысячу разрешили отправлять на нужды Вооруженных сил Украины. Только за 6 дней украинцы перевели на армию таким образом свыше 1,5 миллиарда гривен.

Внести средства на помощь украинским военным можно по ссылке:

Для этого введите сумму, которую вы хотите перевести с карты "єПідтримка".

Введите реквизиты своей карты и электронную почту.

В заключение подтвердите оплату в приложении своего банка, если он этого требует.

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