Без новых субсидий: в Минсоцполитики ищут виновных на местах

Не всем украинцам вовремя переназначили жилищные субсидии на следующий период, который включает и отопительный сезон. Из-за этого люди могут не вовремя получить помощь.

В Минсоцполитики сообщили, что обращаются к Ассоциации городов Украины. Просят скоординировать работу городов по переназначению жилищных субсидий.

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В ведомстве рассказали, что в отдельных городах органы местного самоуправления не обеспечили соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период.

...И поэтому переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме,

– заявили в министерстве.

Именно это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Министерство обратилось в Ассоциацию городов

Минсоцполитики попросило Ассоциацию городов Украины скоординировать работу городов для того, чтобы в ближайшее время завершить переназначение жилищных субсидий на следующий период. Однако говорится только о домохозяйствах, имеющих на него право.

Однако в Минсоцполитики заверили, что все переназначеные субсидии будут выплачены получателям начиная с мая, независимо от даты проведения переназначения.

Кому не начислят субсидии: новые правила

Украинцам, которые совершили масштабную покупку. В частности, приобрели квартиру, земельный участок или транспортное средство (кроме мопеда или прицепа);

имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;

осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;

декларируют отсутствие дохода, однако находились за границей более 60 дней. Исключения – пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;

имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и за оплату алиментов свыше 3 месяцев;

не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;

владельцы авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;

владельцы 2 и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;

которые не имеют доходов и при этом нигде не учатся, не работали, не имели статуса безработного.