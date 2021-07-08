В Минсоцполитики сообщили, что обращаются к Ассоциации городов Украины. Просят скоординировать работу городов по переназначению жилищных субсидий.
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В Минсоцполитики назвали причину проблем с начислением субсидий
В ведомстве рассказали, что в отдельных городах органы местного самоуправления не обеспечили соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период.
...И поэтому переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме,
– заявили в министерстве.
Именно это может привести к несвоевременному получению гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Министерство обратилось в Ассоциацию городов
Минсоцполитики попросило Ассоциацию городов Украины скоординировать работу городов для того, чтобы в ближайшее время завершить переназначение жилищных субсидий на следующий период. Однако говорится только о домохозяйствах, имеющих на него право.
Однако в Минсоцполитики заверили, что все переназначеные субсидии будут выплачены получателям начиная с мая, независимо от даты проведения переназначения.
Кому не начислят субсидии: новые правила
- Украинцам, которые совершили масштабную покупку. В частности, приобрели квартиру, земельный участок или транспортное средство (кроме мопеда или прицепа);
- имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;
- осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;
- декларируют отсутствие дохода, однако находились за границей более 60 дней. Исключения – пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;
- имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и за оплату алиментов свыше 3 месяцев;
- не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
- владельцы авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;
- владельцы 2 и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;
- которые не имеют доходов и при этом нигде не учатся, не работали, не имели статуса безработного.