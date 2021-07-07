Без него потрясений не будет, – министр экономики о новом транше от МВФ

7 июля 2021 , 14:42
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Источник:

"Интерфакс–Украина"

Украина надеется получить в 2021 году транш от Международного валютного фонда. Его размер составит более чем пол миллиарда долларов. Сейчас министр финансов Сергей Марченко с делегацией проводит соответствующие переговоры в Вашингтоне.

Транш от МВФ

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммы – 700 миллионов долларов, лето – осень ...", – рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30" первый вицепрем-министр – министр экономики Алексей Любченко.

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По словам Любченко, Украина выполнила все обязательства, которые брала на себя в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".

Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег это бессмысленно,
подытожил министр.

Также глава Минэкономики отметил, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.

Транш, о котором говорит Любченко, государство может получить в рамках программы stand-by, которую утвердили в МВФ для Украины на SDR3,6 миллиарда, что составляет почти 5 миллиардов долларов, с немедленным выделением 2,1 миллиарда долларов первого транша.
Автор: Дар'я Вереньова