Транш от МВФ

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммы – 700 миллионов долларов, лето – осень ...", – рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30" первый вицепрем-министр – министр экономики Алексей Любченко.

Интересно Почему гибридное авто лучше бензинового и даже электроавтомобиля

По словам Любченко, Украина выполнила все обязательства, которые брала на себя в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".

Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег – это бессмысленно,

– подытожил министр.

Также глава Минэкономики отметил, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.