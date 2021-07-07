Транш от МВФ

"Как раз в эти минуты министр финансов находится в США в Международном валютном фонде на переговорах. Речь идет еще о прошлогодних суммы – 700 миллионов долларов, лето – осень ...", – рассказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30" первый вицепрем-министр министр экономики Алексей Любченко.

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По словам Любченко, Украина выполнила все обязательства, которые брала на себя в лице правительства "в плане институциональных изменений, прямых действий правительства".

Мы очень надеемся, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег это бессмысленно,
подытожил министр.

Также глава Минэкономики отметил, что не ожидает экономических потрясений в Украине, если транш МВФ не поступит в страну до конца года.