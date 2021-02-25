Соглашение с МВФ по пересмотру программы даст возможность снизить ставки заимствований на внешних рынках. В то же время без Международного валютного фонда все равно придется брать деньги в долг.

Ставка купона сейчас может составить до 7% годовых. Такое мнение высказал Олег Устенко, советник президента Зеленского по экономическим вопросам.

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По его словам, выйти на рынок заимствования капитала можно. Однако он сомневается, что это стоит делать сейчас. Ведь вероятность того, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ, является очень высокой.

Если мы сейчас выйдем и займем на внешнем рынке, должны будем заплатить на 1% дороже, чем после того, как Украина выйдет на совет директоров МВФ,

– пояснил Устенко.

К тому же, правительство не испытывает жесткой нагрузки в части внешних выплат. Все потому, что пиковые платежи по государственному долгу приходятся на март и сентябрь, добавил он.

В то же время Устенко заверил, что запас прочности на март уже сформирован. А к сентябрю украинский вопрос, вероятнее всего вынесут на обсуждение совета директоров МВФ.

"После этого мы сможем выходить и занимать под более низкий процент", – предположил советник Зеленского по экономическим вопросам.

Справка. Накануне миссия МВФ завершила работу в Украине, так и не достигнув договоренностей по выделению траншей. Какие это может иметь последствия – читайте здесь.

О внутреннем рынке

По словам Устенко, внутренний рынок в Украине сейчас выглядит лучше. "Во-первых, потому что это гривна. Во-вторых, это относительно недорогой ресурс", – пояснил экономист.

Реальные процентные ставки, по которым Минфин одалживает деньги, не так уж высоки. Если предположить, что инфляция по итогам года будет около 7%, реальная ставка будет достигать 4%,

– добавил он.

Как подчеркнул советник украинского президента, это даже дешевле, чем то, что можно было бы получить на внешних рынках.