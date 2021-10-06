Без колес, окон и фар: Укрпочта распродает 1600 старых автомобилей – впечатляющие фото

Государственная Укрпочта решила распродать свою старую технику. Среди моделей, которые выставили на аукционе, автомобили бизнес-класса мировых брендов и машины советского автопрома.

Отмечается, что большинство авто, которые продает Укрпочта, непригодны к работе. Часть из них не использовали уже более 10 лет.

Важно Почтальоны не хотят работать на полную ставку, – председатель Укрпочты

Среди автомобилей, которые Укрпочта будет реализовывать:

BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980 – 90 годов выпуска,

экземпляры, выпущенные в советское время, – ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ.

Предварительно, оценочная стоимость всех авто составила 10,9 миллиона гривен без НДС.

В чем заключается уникальность аукциона

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский отметил, что продажу подержанных авто госкомпания превратит в крупнейшее шоу-аукцион старинных автомобилей в Украине. По его словам, более 1600 автомобилей будут представлены не только в Киеве, но и в других уголках нашей страны.

Все это "народное достояние", которое составляло более 30% автопарка на момент моего прихода в 2016 году, собиралось годами и никогда не списывалось,

– рассказал Смелянский.

Почему же такая выставка не состоялась раньше? Как пояснил гендиректор Укрпочты, потому что даже после обретения Украиной независимости, любителей Карла Маркса и защиты "достояния народа" было очень много, а руководители Укрпочты и Министерства не хотели потом объяснять прокурору, почему, как и за сколько они продали или списали это "народное добро".

По данным предприятия, с 2016 года Укрпочта приобрела более чем 3 тысячи новых автомобилей, а средний возраст авто сокращен с 15 до 7.

Старый автопарк Укрпочты, который продадут на аукционе / Фото с фейсбука Игоря Смелянского

Полный текст публикации Игоря Смелянского:

Внимание! Укрпочта начинает больше шоу-аукцион старинных автомобилей в Украине. Но по сравнению с известной ежегодной выставкой Old Car Land, на которой собираются сотни энтузиастов ретро, ​​наша выставка будет отличаться 3 компонентами:

1. У нас будет не сотни, а более 1600 машин и не только в Киеве, но и по всей Украине.

2. Наша выставка будет одноразовой, пройдет на Прозорро Продажи и там можно будет купить абсолютно все экспонаты.

3. Широта представленных экспонатов порадует автолюбителя (и любителя сбора металлолома) на любой вкус: от BMW, Audi, Mercedes-Benz 1980-90 годов выпуска, до уникальных моделей советского автопрома: ЗИЛ, КАМАЗ, ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ЛАЗ, где старейшим будет "ЗИЛ-ММЗ 555" 1968 года выпуска.

Все это "Народное достояние", которое составляло более 30% автопарка на момент моего прихода в 2016 году, собиралось годами и никогда не списывалось. Почему же такая выставка не проходила раньше? Потому что даже после обретения Украиной независимости, любителей Карла Маркса и защиты "достояния народа" было очень много, а руководители Укрпочты и Министерства не хотели потом объяснять прокурору, почему, как и за сколько они продали/списали это "народное добро".

И только после корпоратизации Укрпочты, принятия Наблюдательным Советом и нашими акционерами – Министерством инфраструктуры Украины порядка оценки и продажи активов, а также появления площадки "Прозорро", это стало возможным.

Ну, и в конце немного статистики для тех, кто гонит волну зрады на нас на ТВ и в соцмедиа. С момента прихода нашей команды в 2016 году было приобретено более 3 тысяч новых машин. Средний возраст машин снизился с 15 до 7 лет. При этом, для руководства и топ-менеджмента компании не было куплено ни одной машины. Весь транспорт покупался исключительно для производственных нужд.