В Украине продолжается конфликт между ритейлерами с одной стороны и банками и платежными системами с другой стороны. Инициаторы снижение комиссий убеждены, что это уменьшит цены на товары, тогда как банки "пугают" отменой кэшбека и уменьшением возможностей безналичных оплат.

Какие комиссии действуют сейчас

С каждой транзакции банкам отсчитывается около 2% от суммы. Представители бизнеса в своем совместном заявлении называют это "вымогательством", ведь в Европе комиссии интерчейнджа – 0,3%. Но представители банков и платежных систем категорически не согласны с позицией бизнеса.

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Интерчейндж – это специальная комиссия, которую банк-эквайер платит с каждой операции банка-эмитента платежного средства. Фактически, банк, установивший терминал, "делится" частью полученного дохода с банком, который выпустил вашу карту для оплаты.

Позиция НБУ, банков и платежных систем

На совместном пресс-брифинге Нацбанк и участники платежного рынка выделили следующие причины, почему не стоит снижать комиссии.

Цены не упадут

Ольга Василевская-Смаглюк, глава профильного подкомитета, утверждает, что цены на товары и услуги в Украине не упадут, даже если уменьшат комиссию в 6 раз. В качестве доказательства она приводит пример ЕС, где ввели регулирование комиссии и это не повлияло на цены.

Снижение комиссии интерчейндж в Европе в декабре 2015 года привело к большей части негативных последствий. Потребители предстали перед повышением цен или введением ежегодной платы за использование платежных продуктов,

– утвержу нардепка.

В качестве примера Ольга Василевская-Смаглюк приводит:

Сбор за изменение пин-кода во Франции;

Сбор за оплату карточкой в ​​некоторых категориях магазинов в Чехии.

Сбор за снятие наличных с любых карт в банкоматах Чехии, Дании и Португалии.

Уменьшатся инвестиции

Представители банков заявили, что с уменьшением комиссии, им будет невыгодно инвестировать в платежный рынок Украины – то есть увеличивать рынок безналичных платежей и улучшать качество.

В частности, Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, утверждает, что сейчас инвестиции окупаются за 3 – 4 года. При уменьшении комиссии – это будет 8 – 10 лет окупаемости. Чтобы в дальнейшем быть прибыльными, банки найдут другие способы получить деньги за свои инвестиции.

Если вы зажмете нам все, что вы хотите зажать, то мы будем искать любые варианты, которые заставят вас заплатить за этот хлам,

– прокомментировал Александр Карпов.

Кэшбек исчезнет

Вера Платонова, старшая вице-президент компании Visa в 17 странах, утверждает, что с уменьшением комиссии, украинцы могут забыть о кэшбеке и других программах лояльности.

Расходы украинцев вырастут. Расходы на безналичную структуру лягут на плечи конечных потребителей. Бонусные программы и скидки, которые предоставляют банки, исчезнут. Это факт,

– уверена представитель Visa.

Регуляции – это не рыночная экономика

Нацбанк выступает против регулирования платежного рынка путем установления комиссии. В НБУ выступают за развитие рынка, увеличение количества участников и естественная убыль комиссии в результате конкуренции.

О важности невмешательства в размер комиссии отметили все участники рынка. Антон Тютюн, член правления Ощадбанка отметил, что в ЕС регулируют только комиссию интерчейндж – и то с неудачными последствиями. В то же время комиссия эквайринга в ЕС – рыночная.

Эквайринг – это услуга, с помощью которой торговые предприятия могут принимать оплату картой или мобильным телефоном (или другим электронным платежным средством).

Такое существует только в двух странах мира. Это будет украинское ноу-хау. ЕС к этому вообще никакого отношения не имеет. Это то же, что регулировать комиссии на товары, на размещение услуг бизнеса на маркетплейсах,

– рассказывает банкир.

Позиция бизнеса

Ранее бизнес в своем совместном заявлении выразил свою позицию почему стоит снижать комиссии.

Эти тарифы в 6 раз больше, чем в странах ЕС . Это значит, что каждый украинец, который оплачивает картой за товары и услуги, фактически дотирует банковский сектор.

. Это значит, что каждый украинец, который оплачивает картой за товары и услуги, фактически дотирует банковский сектор. В результате украинский тариф повышает цену товара или услуги для потребителя, ухудшает финансовое положение украинцев и вредит бизнесу, в частности в условиях кризиса COVID-19.

Бизнес просит власть урегулировать этот вопрос. Сам рынок не может это сделать, потому что 70% услуг эквайринга государственными банки, а 99% рынка платежных систем – 2 игрока.

Компромиссное решение

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан рассказал, что центральный банк предлагает принять следующие компромиссные решения:

Исключение из законодательства нормы, обязывающей всех торговцев принимать к оплате платежные карты. Нацбанк готов публиковать информации о размере интерчейнджа от различных участников рынка.

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Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк полностью поддерживает предложения НБУ и добавляет собственное: установить предельный размер комиссии: