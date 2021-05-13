Соотношение фальшивых и настоящих денег

В Украине по итогам 2020 года на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штуки поддельных банкнот (по итогам 2019 года – около 3 штук).

– В Европейском Союзе аналогичный показатель 2020 года – в три раза выше и составляет 17 штук евро.

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Подделка украинских банкнот

Уровень подделки банкнот национальной валюты за результатами 2020 года остается стабильно низким, подчеркнули в НБУ. Однако, вместе с тем рассказали, что относительное увеличение фальшивых банкнот выросло на фоне увеличения наличных денег в обороте, которое произошло в связи с распространением коронавируса.

Какие купюры подделывали чаще всего и почему

Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца – номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот.

В НБУ рассказали, что это связано с тем, что гривны нового поколения, которые ввели в оборот в 2015 – 2020 годах имеют усиленную систему защиты, в отличие от банкнот старого образца.

Банкноты нового образца

В 2020 году подделка банкнот гривны нового образца составили лишь 4% от общего количества подделок, которые были изъяты в банковской системе Украины. Количество поддельных банкнот гривны нового образца на 1 миллион штук настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляла всего 0,2 штуки.

Также в 2020 году наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот номиналам:

100 гривен – на 40%,

– 50 гривен – на 32%,

гривен – 20 гривен – на 4,5%,

гривен – 5 и 10 гривен – на 36%.

Подделка иностранной валюты

Среди изъятых из оборота я в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары – 86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты,

– евро – 12%,

– российские рубли и английские фунты стерлингов – 2%.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

100 долларов – 95%,

– 50 и 500 евро – 30% и 29%,

– 5 тысяч и 1 тысячу российских рублей – 74% и 26%.

Проценты указаны от общего количества изъятых банкнот конкретной выше упомянутой валюты.

Как сбывали и печатали фальшивые банкноты

В НБУ рассказали, что в основном фальшивые наличные печатали с помощью принтера и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Сбывали же поддельные банкноты чаще всего через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное.

Как проверить или деньги настоящие

Обратите внимание, что поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Также любой желающий может бесплатно проверить на подлинность украинские гривны, или иностранную валюту в любом банке Украины, отдав их на исследование в НБУ.