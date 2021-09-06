Новая предельная цена топлива
По состоянию на 1 сентября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина повышена с 25,53 гривны до 25,94 гривны;
- дизельного топлива (ДТ) наоборот снизилась с 21,11 гривны до 21,69 гривны за литр.
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Максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:
- 30,94 гривны за литр бензина,
- 28,69 гривны за литр ДТ.
По состоянию на 3 сентября средняя стоимость топлива в Украине, согласно данным Консалтинговой группы А-95, выглядела следующим образом:
- бензин А-95 – 29,68 гривны за литр,
- бензин А-92 – 28,85 гривны за литр,
- ДТ – 27,90 гривны за литр,
- газ – 17,48 гривны за литр,