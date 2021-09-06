Новая предельная цена топлива

По состоянию на 1 сентября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

цена литра бензина повышена с 25,53 гривны до 25,94 гривны;

дизельного топлива (ДТ) наоборот снизилась с 21,11 гривны до 21,69 гривны за литр.

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Максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость топлива на АЗС не может превышать:

30,94 гривны за литр бензина,

28,69 гривны за литр ДТ.

По состоянию на 3 сентября средняя стоимость топлива в Украине , согласно данным Консалтинговой группы А-95, выглядела следующим образом:

бензин А-95 – 29,68 гривны за литр,

бензин А-92 – 28,85 гривны за литр,

– ДТ – 27,90 гривны за литр,

– газ – 17,48 гривны за литр,