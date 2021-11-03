Бензин снова подорожает: Минэкономики обновило предельные цены на топливо

12:14

В Министерстве экономики обнародовали новые предельные цены на горючее, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку. Следовательно, цена бензина на АЗС может вырасти до более 33 гривен. В то же время дизельное топливо, наоборот, подешевеет.