Какой будет цена горючего

По состоянию на 2 ноября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:

  • цена литра бензина вырастет с 28,20 гривны до 28,40 гривны (на 20 копейки вырастет);
  • дизельного топлива (ДТ) – с 25,07 гривны до 24,9 гривны за литр (на 17 копейки уменьшилась).

Читайте Много спекуляций, – Куюн о повышении цен на продукты из-за подорожания топлива

Какой может быть максимальная наценка на АЗС

С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:

  • 33,40 гривны за литр бензина,
  • 31,90 гривны за литр ДТ.

Что известно о государственном регулировании цен

  • С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
  • Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
  • Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.