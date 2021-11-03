Какой будет цена горючего
По состоянию на 2 ноября предоставила свои расчеты НАК "Нафтогаз", согласно которым новые расчетные цены выглядят следующим образом:
- цена литра бензина вырастет с 28,20 гривны до 28,40 гривны (на 20 копейки вырастет);
- дизельного топлива (ДТ) – с 25,07 гривны до 24,9 гривны за литр (на 17 копейки уменьшилась).
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Какой может быть максимальная наценка на АЗС
С учетом максимальных наценок стоимость горючего на АЗС не может превышать:
- 33,40 гривны за литр бензина,
- 31,90 гривны за литр ДТ.
Что известно о государственном регулировании цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен ДТ.