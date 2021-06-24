Бензин продолжает стремительно дорожать: цены топлива на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо 24 июня по сравнению с предыдущим торговым днем стремительно выросли. А вот автогаз подешевел на 13 копеек.
О дальнейшем росте цен на горючее издание пишет со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95".
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Средние розничные цены на бензин 24 июня составляют
- А-92 – 28,71 гривны за литр, по сравнению с предыдущим днем произошел рост на 34 копейки;
- бензин А-95 прибавил в цене 36 копеек и теперь стоит 29,66 гривны за литр;
- цены на дизель тоже пошли вверх – 28,13 гривны за литр, хотя 23 июня было на 41 копейку меньше.
В то же время ситуация с автогазом противоположная – он подешевел на 13 копеек и стоит 15,44 гривны за литр.
В Украине ввели госрегулирование розничных цен горючее: детали
- 15 мая в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.
- Кабинет Министров своим постановлением определил максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
- Согласно последним расчетам, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривны за литр, дизеля – 29,23 гривны за литр.