О дальнейшем росте цен на горючее издание пишет со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95".

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Средние розничные цены на бензин 24 июня составляют

А-92 – 28,71 гривны за литр, по сравнению с предыдущим днем ​​произошел рост на 34 копейки;

– 28,71 гривны за литр, по сравнению с предыдущим днем ​​произошел рост на 34 копейки; бензин А-95 прибавил в цене 36 копеек и теперь стоит 29,66 гривны за литр;

прибавил в цене 36 копеек и теперь стоит 29,66 гривны за литр; цены на дизель тоже пошли вверх – 28,13 гривны за литр, хотя 23 июня было на 41 копейку меньше.

В то же время ситуация с автогазом противоположная – он подешевел на 13 копеек и стоит 15,44 гривны за литр.

Розничные цены на бензин А-95 в Украине / Скриншот с сайта "РБК-Украина"

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