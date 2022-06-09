Бензин подорожал, дизель – наоборот: ситуация на АЗС 9 июня

Украинцы все еще испытывают дефицит горючего, стоя в очередях на АЗС. Что происходит на рынке горючего 9 июня и сколько нужно денег, чтобы заправить свой автомобиль, читайте дальше.

Стоимость топлива 9 июня

Бензин А-95 премиум подорожал на 33 копейки за последние сутки. Теперь он стоит в среднем 52,33 гривны за литр по Украине, по данным auto.ria.

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В то же время обычный А-95 опустился в цене на 2 копейки и стоит в среднем 50,25 гривны. В частности, сети ОККО, WOG продают бензин А-95 по 51 гривне. Авиас и Укрнефть продают горючее по 50 гривен в среднем, а UPG – 48,90 гривны.

Дизельное горючее стоит 56,49 гривны за литр, что дешевле на 8 копеек. В сетях ОККО и WOG дизельное горючее стоит 51 гривну. В UPG – 56 гривен, Авиас и Укрнефть – 55 гривен.

Газ за последние сутки подешевел на 34 копейки. Его средняя стоимость на украинских АЗС – 41,57 гривны за литр. На ОККО он стоит 42 гривны, на Авиас – 41,91 гривны, а на UPG – 37 гривен. Заметим, что горючее отличается в цене в зависимости от региона.

Какая ситуация с дефицитом

Нацбанк прогнозирует, что цены на бензин стабилизируются, но останутся высокими. Это связано с рекордными ценами на нефть и нефтепродукты по всему миру. Нефть марки Brent уже превысила стоимость в 120 долларов за баррель.

Однозначно ситуация на рынке горючего улучшилась. Уже нет километровых очередей, но за топливом все еще часто приходится стоять в очереди или искать, на какой АЗС он есть. Для этого можно воспользоваться:

мобильными приложениями сетей АЗС – например, Прайд, Fishka или Energy.

онлайн-картой от ЛУН.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 в эфире 24 канала отметил, что ситуация с дефицитом горючего – разная в каждом регионе. Меньше всего проблем в Киеве и в западных областях. В частности, Закарпатская область отчиталась о преодолении топливного кризиса. Также далеко не самая плохая ситуация в Одессе. В то же время больше всего проблем с дефицитом топлива в центральных и восточных регионах – особенно на периферии областей.

Почему возник дефицит топлива

Российские оккупанты разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.

Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.

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