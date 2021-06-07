Бензин начал дорожать: какая цена топлива на АЗС

По состоянию на 7 июня розничные цены на бензин в Украине по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. В то же время цены автогаза и дизельного топлива не претерпели изменений.

О повышении цен на бензин на украинской АЗС свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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В Украине подорожал бензин

Средняя розничная цена на бензин А-92 составляет 28,20 гривны за литр. Это топливо подорожало на 1 копейку по сравнению с предыдущим торговым днем.

составляет 28,20 гривны за литр. Это топливо подорожало на 1 копейку по сравнению с предыдущим торговым днем. Бензин А-95 стоит 28,97 гривны, также произошел рост на 1 копейку.

В то же время цена на дизельное топливо в среднем составляет 27,35 гривны за литр, а на автогаз – 15,69 гривны. То есть эти виды горючего не подорожали.

Цены на бензин: последние новости

Кабмин в середине мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением правительства ввели максимальную розничную наценку в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен – на дизельное топливо.

Также правительство внесло изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. По приблизительным расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.



Цены на топливо в Украине выросли / Инфографика "РБК-Украина"



Сколько стоит бензин А-92 на АЗС / Данные с сайта "РБК-Украина"