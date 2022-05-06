Бензин и дизель подорожают: новые граничные цены от правительства

Проблема дефицита на украинских АЗС становится все более серьезной. Чтобы ее решить, Минэкономики повысило граничные цены на горючее.

Новая стоимость бензина и дизеля

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость топлива:

Цены на бензин повысили на 1,64 гривны – до 31,19 гривны за литр;

Цены на дизельное горючее повысили на 1,97 гривны – до 35,63 гривны за литр.

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К этим ценам АЗС могут прибавлять свою наценку. Ее также накануне увеличили. Надбавку за дизельное горючее АЗС могут устанавливать в размере 7 гривен, на бензин – 6,50 гривны.

Сколько будет стоить топливо на АЗС

Таким образом, с новой оценкой средней цены и с новыми наценками горючее на АЗС не может превышать:

бензин – 37,69 гривны за литр;

гривны за литр; дизельное топливо – 42,63 гривны за литр.

Дефицит горючего: что известно

Из-за ряда факторов (госрегулирования цен, остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, обстрелов нефтебаз и проблем с логистикой из Европы) на украинском рынке горючего возник значительный дефицит.

Большие сети АЗС ввели ограничение по объему горючего, которое можно заправить в один бак. Также в большинстве случаев требуется карта или мобильное приложение сети, чтобы заправить автомобиль.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что для нормализации ситуации требуется примерно месяц.

Правительство пообещало вывести на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля.

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