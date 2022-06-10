Стоимость горючего 10 июня

Бензин А-95 премиум не изменился в цене и дальше стоит в среднем 52,33 гривны за литр в Украине, по данным auto.ria . Напомним, что днем ранее он подорожал на 33 копейки.

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В то же время обычный А-95 подорожал в цене на 1 копейку и стоит в среднем 50,26 гривны . В частности, сети ОККО, WOG продают бензин А-95 по 51 гривну. Авиас и Укрнафта продают горючее по 50 гривен в среднем, а UPG – 48,90 гривны.

Дизельное топливо стоит 56,66 гривны за литр, что дороже 17 копеек. В сетях ОККО и WOG дизельное горючее стоит 57 гривен. В UPG – 56 гривен, Авиас и Укрнефть – 55 гривен.

Газ за последние сутки подорожал на 34 копейки. Его средняя стоимость на украинских АЗС – 41,91 гривны за литр. На ОККО он стоит 42 гривны, на Авиас – 41,91 гривны. Заметим, что топливо отличается в цене в зависимости от региона.

Будут ли расти цены дальше

Нацбанк прогнозирует, что цены на бензин стабилизируются, но останутся высокими. Это связано с рекордными ценами на нефть и нефтепродукты по всему миру. Нефть марки Brent уже превысила стоимость в 120 долларов за баррель.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, тоже считает , что пока нефть держится на уровне 120 – 125 долларов, стоимость топлива для украинцев не должна расти.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 С большой уверенностью могу сказать, что пока не вижу предпосылок для удорожания. Есть у нас, так сказать, запас прочности для того, чтобы амортизировать дальнейшее возможное удорожание топлива.

Какая ситуация с дефицитом

Ситуация на рынке топлива улучшилась – уже достаточно топлива для критической инфраструктуры и промышленности. Однако для обычных потребителей запасов еще недостаточно, потому и дальше есть очереди на АЗС, а некоторые заправки стоят пустые. Советуем искать наличие горючего с помощью:

мобильных приложений сетей АЗС – например, Прайд, Fishka или Energy.

онлайн-карты от ЛУН .

Сергей Куюн отметил, что ситуация с дефицитом горючего – разная в каждом регионе. Меньше всего проблем имеют Киев и западные области. Также далеко не самая плохая ситуация в Одессе. В то же время, больше всего проблем с дефицитом топлива есть в центральных и восточных регионах – особенно периферия областей.

Отметим, что лето это высокий сезон для аграрной промышленности. Поэтому повышенный спрос на горючее будет сохраняться, по меньшей мере, до сентября. Вероятно, до тех пор не получится полностью решить проблему дефицита.

Почему возник дефицит топлива

Российские кафиры разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.

Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.

Решение правительства отменить акциз, уменьшить НДС с 20% до 7%, а впоследствии и отменить госрегулирование цен, в известной степени стабилизировали ситуацию.

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Куюн рассказал о ситуации на рынке горючего: смотрите видео