Некоторые АЗС снизили цену на газ: ситуация на рынке горючего 23 июня

Газ можно найти почти на каждой АЗС, часто без очередей. Сколько стоит бензин, дизель и газ 23 июня и какова ситуация с поставками, читайте дальше.

Стоимость топлива 23 июня

В среднем цена газа за прошедшие сутки снизилась на 20 копеек по Украине до 42,15 гривны благодаря тому, что несколько сетей опустили свою цену на 1 гривну:

Shell снизила цену на 1 гривну до 42,04 гривны за литр газа;

Киевская KLO, а также Motto – до 41,99 гривны;

Днепропетровский "Нефтэк" до 43,99 гривны;

Сеть Mango снизила цену сразу на 1,20 гривны и теперь там можно заправиться газом за 42,52 гривны.

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На рынке автомобильного газа нет дефицита. Этим видом горючего можно заправиться где угодно, ведь его поставляют в достаточном количестве. В то же время, есть еще проблемы с бензином и дизелем.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливому рынку потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.

Средние цены на бензин и дизель, как сообщает "Минфин":

Бензин А-95 премиум – 52,32 гривны;

52,32 гривны; Бензин А-95 – 50,69 гривны;

50,69 гривны; Бензин А-92 – 50,56 гривны;

50,56 Дизельное топливо – 56,45 гривны;

56,45 Дизельное топливо премиум – 57,95 гривны.

Вернутся ли старые цены

Украина активно работает над тем, что наладить новые маршруты поставки. Но не стоит рассчитывать, что если это произойдет, то цены вернутся в довоенные. Дело в том, что цены на горючее резко выросли по всему миру из-за рекордной стоимости нефти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, той цены, которая была раньше, уже не будет.

Почему возник дефицит топлива

Российские оккупанты разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.

Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью.

Куюн рассказал о ситуации на рынке горючего: смотрите видео