Стоимость топлива 23 июня
В среднем цена газа за прошедшие сутки снизилась на 20 копеек по Украине до 42,15 гривны благодаря тому, что несколько сетей опустили свою цену на 1 гривну:
- Shell снизила цену на 1 гривну до 42,04 гривны за литр газа;
- Киевская KLO, а также Motto – до 41,99 гривны;
- Днепропетровский "Нефтэк" до 43,99 гривны;
- Сеть Mango снизила цену сразу на 1,20 гривны и теперь там можно заправиться газом за 42,52 гривны.
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На рынке автомобильного газа нет дефицита. Этим видом горючего можно заправиться где угодно, ведь его поставляют в достаточном количестве. В то же время, есть еще проблемы с бензином и дизелем.
По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливому рынку потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.
Средние цены на бензин и дизель, как сообщает "Минфин":
- Бензин А-95 премиум – 52,32 гривны;
- Бензин А-95 – 50,69 гривны;
- Бензин А-92 – 50,56 гривны;
- Дизельное топливо – 56,45 гривны;
- Дизельное топливо премиум – 57,95 гривны.
Вернутся ли старые цены
Украина активно работает над тем, что наладить новые маршруты поставки. Но не стоит рассчитывать, что если это произойдет, то цены вернутся в довоенные. Дело в том, что цены на горючее резко выросли по всему миру из-за рекордной стоимости нефти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, той цены, которая была раньше, уже не будет.
Почему возник дефицит топлива
- Российские оккупанты разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.
- Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.
- Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.
- Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью.
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