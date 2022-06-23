Стоимость топлива 23 июня

В среднем цена газа за прошедшие сутки снизилась на 20 копеек по Украине до 42,15 гривны благодаря тому, что несколько сетей опустили свою цену на 1 гривну:

Shell снизила цену на 1 гривну до 42,04 гривны за литр газа;

Киевская KLO, а также Motto – до 41,99 гривны;

Днепропетровский "Нефтэк" до 43,99 гривны;

Сеть Mango снизила цену сразу на 1,20 гривны и теперь там можно заправиться газом за 42,52 гривны.

Интересно Медвежий рынок: что делать трейдерам, когда криптовалюта идет в пике

На рынке автомобильного газа нет дефицита. Этим видом горючего можно заправиться где угодно, ведь его поставляют в достаточном количестве. В то же время, есть еще проблемы с бензином и дизелем.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливому рынку потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%.

Средние цены на бензин и дизель, как сообщает "Минфин":

Бензин А-95 премиум – 52,32 гривны;

52,32 гривны; Бензин А-95 – 50,69 гривны;

50,69 гривны; Бензин А-92 – 50,56 гривны;

50,56 Дизельное топливо – 56,45 гривны;

56,45 Дизельное топливо премиум – 57,95 гривны.

Вернутся ли старые цены

Украина активно работает над тем, что наладить новые маршруты поставки. Но не стоит рассчитывать, что если это произойдет, то цены вернутся в довоенные. Дело в том, что цены на горючее резко выросли по всему миру из-за рекордной стоимости нефти. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, той цены, которая была раньше, уже не будет.

Обратите внимание! Проблема с дефицитом топлива для обычных водителей по-прежнему остра. Чтобы узнать наличие топлива на АЗС, советуем воспользоваться мобильными приложениями сетей АЗС (Прайд, Fishka, Energy и т.д.) или онлайн-картой от ЛУН.

Почему возник дефицит топлива

Российские оккупанты разрушили топливную инфраструктуру, нефтебазы и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Также враг блокирует порты, что делает невозможным импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. Приходится все ввозить через западные границы.

Соответственно, подорожала логистика, которая теперь еще и занимает куда больше времени.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что поставки наладятся уже этой осенью.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Куюн рассказал о ситуации на рынке горючего: смотрите видео