Бензин и ДТ резко подорожали: какая стоимость топлива на АЗС
Источник:"РБК–Украина"
Средняя розничная цена литра бензина и дизельного топлива выросла в пределах 50 копеек против предыдущего торгового дня. Цены выросли после того, как Минэкономики обновило предельную цену.
Цена топлива
Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены горючего на АЗС 25 января, рассказываем дальше.
Важно Бензин и дизель могут подорожать: Минэкономики установило новую предельную цену
Средняя розничная цена:
- бензин А-92 – 31,26 гривны за литр (+0,51 гривны),
- бензин А-95 – 32,14 гривны за литр (+0,47 гривны),
- дизельное топливо (ДТ) – 31,41 гривны за литр (+0,55 гривны),
- автогаз – 18,96 гривны за литр (0,00 гривен).
Как выросла цена горючего за год
Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.
Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.
Государственное регулирование цен
- С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.
- Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.
- Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на ДТ.
- В последний раз Минэкономики обновляло предельную цену на горючее 24 января 2022 года. Больше об этом читайте здесь.
Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео