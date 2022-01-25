Цена топлива

Такие данные были зафиксированы во время ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Как изменились розничные цены горючего на АЗС 25 января, рассказываем дальше.

Важно Бензин и дизель могут подорожать: Минэкономики установило новую предельную цену

Средняя розничная цена:

бензин А-92 – 31,26 гривны за литр (+0,51 гривны),

бензин А-95 – 32,14 гривны за литр (+0,47 гривны),

дизельное топливо (ДТ) – 31,41 гривны за литр (+0,55 гривны),

автогаз – 18,96 гривны за литр (0,00 гривен).

Интересно! Ознакомиться со средними розничными ценами на топливо, действовавшими в предыдущий торговый день (24 января 2022 года), можно здесь.

Как выросла цена горючего за год

Согласно данным украинского Госстата, в декабре по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 24,4% до 29,6 гривны за литр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривен за литр, ДТ – на 23,1% до 29,6 гривны за литр.

Что касается автогаза, то за аналогичный период времени он подорожал на 50,5% до 19,1 гривны за литр.

Государственное регулирование цен

С 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности топлива для населения.

Осуществлять расчеты обязали НАК "Нафтогаз Украины". Компания подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Максимальную розничную наценку Кабмин установил в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на ДТ.

В последний раз Минэкономики обновляло предельную цену на горючее 24 января 2022 года. Больше об этом читайте здесь.